Top des meilleurs sets Lego Marvel pour Noël

Vous êtes fan de Marvel et vous aimez les Lego ? Alors, vous êtes au bon endroit. Cet article rassemble les meilleurs sets Lego Marvel que vous pouvez acheter pour Noël.

Vous recherchez un cadeau mêlant parfaitement la nostalgie de l’enfance et l’esprit de Noël ? Actuellement, il existe plus de 60 sets Lego Marvel disponibles à l’achat sur Lego.com, couvrant différentes franchises, gammes de prix et groupes d’âge. Parmi eux, on trouve des sets inspirés des Gardiens de la Galaxie, d’Iron Man, des Avengers, de Spider-Man et bien d’autres encore. Rappelons que le partenariat entre Marvel et LEGO remonte à 2012, l’année même où le premier film Avengers est sorti en salle.

Lego Marvel 76209 : Marteau de Thor

La reproduction du marteau de Thor créée par Lego est une réplique authentique du célèbre Mjolnir de Marvel. Elle impressionne autant qu’un marteau magique devrait l’être. Non seulement il est célèbre dans le Marvel Cinematic Universe (MCU), mais il occupe également une place importante dans la mythologie nordique.

Le plus surprenant, c’est la taille et la stature de cette pièce a construire une fois terminée. Il a l’air presque réel, votre main s’enroulant parfaitement autour du manche, et il semble assez lourd. Avec une hauteur de 42 cm en exposition, il faudra un espace de rangement décent pour le mettre en valeur. Ce modèle est un cadeau original pour un adulte de plus de 18 ans, féru de modélisme ou de Marvel.

Ce set de 979 pièces se compose d’une mini-figurine Thor ainsi que de 3 représentations de la Flamme Éternelle, du Tesseract et du Gantelet de l’Infini. Seul bémol, la nature du marteau en fait une construction assez répétitive et simple : répétez le motif sur le manche, puis répétez les côtés gris de la tête du marteau.

Lego Marvel 76191 : Le Gant de l’Infini

Le gant reproduit fidèlement les caractéristiques d’un Gant de l’Infini original de Marvel. Ce projet à la fois gratifiant et stimulant offre aux adultes l’occasion de s’évader du quotidien en faisant preuve de créativité.

Ce Lego Marvel est remarquable par la quantité de briques dorées utilisées dans sa construction. Ces briques étant généralement assez rares dans les jeux Lego, leur nombre ici fait de ce jeu un achat intéressant pour les collectionneurs de Lego, quelle que soit leur opinion sur Marvel. Cependant, si vous êtes un fan de Marvel, vous ne serez pas non plus déçu par cette réplique d’Infinity Gauntlet.

Pour 89,99 €, le prix semble un peu élevé, car le set ne compte que 590 pièces, mais le modèle fini ne manque pas de détails. Les pierres éternelles sont là, il est livré avec un support de présentation, et comme une touche amusante, chacun des doigts du gantelet est posable

Lego Marvel 76199 : Carnage

Parmi les nombreuses « têtes » Lego Marvel à sortir, Carnage constitue sans doute la plus redoutable de toutes. Il se distingue par ses dents incroyables et ses yeux magnifiquement formés.

Ce modèle mesure 19 x 9 x 15 cm et reproduit à la perfection l’impitoyable super-méchant de la saga Marvel. Cette reproduction spectaculaire impressionnera tout le monde, quel que soit l’endroit où elle sera exposée.

Lego Marvel Carnage comprend un support intégré, ce qui le rend parfait pour être exposé. Et si vous avez la tête Lego Marvel Venom à placer à côté, ils forment un duo fantastique grâce à leurs formes similaires. Dommage que celui-ci utilise des autocollants, qui peuvent être un peu compliqués, plutôt que des briques imprimées pour les détails. En outre, quelques-unes des techniques de construction utilisées sont plutôt délicates, et bien que la construction soit assez rapide, certaines sections peuvent être frustrantes. Ce projet créatif à collectionner apportera sa part de joie longtemps après que la construction soit terminée.

Lego Marvel 76210: l’armure Hulkbuster

Reproduisez l’un des célèbres super-héros des Avengers.

Mis à part son prix de 549,99 €, difficile de ne pas être impressionné par l’armure Hulkbuster de Lego. Bien sûr, il ne s’agit pas du premier Hulkbuster disponible : au fil des ans, plusieurs modèles plus petits ont vu le jour, mais rien à l’échelle de ce mastodonte. Constitué de plus de 4 000 pièces, il mesure 52 cm.

Il est absolument fantastique et très imposant. De la tête aux pieds, il arbore une armure aux couleurs distinctes, rouge foncé et or.

Le torse a été articulé pour pouvoir l’exposer plus facilement. Les pieds ne risquent pas de glisser grâce à l’utilisation de pneus en dessous comme antidérapant, une technique que LEGO utilise régulièrement ces derniers temps et qui fonctionne très bien.

L’expérience de construction s’avère plutôt agréable : on ne s’ennuie pas, il y a quelques idées et techniques intéressantes. En plus, l’alternance entre les phases d’assemblage de la structure renforcée par des éléments techniques et les phases de décoration est divertissante. Certaines parties se montrent peu répétitives, notamment lorsqu’il s’agit des différents membres, mais c’est inévitable et loin d’être pénible.

Lego Marvel 76215 : Black Panther

Si vous êtes un fan de Black Panther, voici l’ensemble qu’il vous faut. Ce buste de T’Challa composé de 2 961 pièces est énorme. Il s’agit d’une pièce d’exposition vraiment impressionnante qui propulse le thème des Super Héros LEGO Marvel dans des eaux inexplorées.

Vous pouvez l’exposer de deux manières différentes : avec ou sans les gants de la Panthère noire, c’est donc à vous de voir comment vous voulez le mettre en valeur. Les nuances de bleu et de violet évoquent l’incroyable pouvoir du vibranium.

Proche de la taille réelle, c’est évidemment un grand modèle, ce qui implique un prix élevé. Alors que Black Panther revient – sous une nouvelle forme – dans Wakanda Forever, célébrez votre amour pour le premier super-héros d’Afrique avec ce buste, y compris les griffes emblématiques.

LEGO Marvel 76156 : L’ascension du Domo

Si vous êtes un fan des Eternels, alors ajouter le set Lego Marvel L’ascension du Domo à votre collection devrait être une perspective attrayante. Avec ses 1040 pièces, il s’agit d’un grand set. Le vaisseau Domo constitue bien sûr la pièce maîtresse de l’ensemble, mais il offre aussi beaucoup d’extras : il y a six minifigures, toutes avec des accessoires, et deux constructions « Deviant ».

Les détails du vaisseau, qui s’ouvrent pour révéler un intérieur complet, sont très intéressants. Il y a un cockpit, une salle d’armes et un laboratoire, ce qui en fait un ensemble idéal pour les jeunes constructeurs. Les figurines Deviant sont un bel ajout au jeu, mais nous aurions probablement préféré un prix plus bas pour le vaisseau seul.

Avec cet ensemble massif, les fans de super-héros découvrent un univers infini de batailles et de jeux imaginatifs. Même les enfants vont pouvoir le réaliser en toute confiance grâce à des instructions claires, tout en s’amusant.

Lego Marvel 76178 : Daily Bugle

À 349,99 €, il ne s’agit pas d’un investissement négligeable… mais vous ne serez probablement pas déçu. Avec ses 82 cm de haut, il dépasse la plupart des autres jeux Lego et offre quatre étages de détails.

À l’intérieur, vous trouverez chaque étage de la tour du Daily Bugle rempli de choses sympas comme des bureaux, des photocopieuses et des ordinateurs. À l’extérieur, elle déborde de vie avec son impressionnante façade en verre, son escalier de secours accrocheur et sa signalétique au sommet du bâtiment. Le tout est complété par un taxi traditionnel de la ville de New York et pas moins de 25 minifigures. Avec Spider-Ham, Gwen, Mysterio, Venom, Carnage, Dr. Octopus, le Punisher et bien d’autres, cette collection représente vraiment le nec plus ultra pour les fans de Spider-Man.

Il comporte quatre étages permettant de vivre de belles aventures. En effet, les façades amovibles vous permettent de découvrir les scènes trépidantes des bandes dessinées. Vous pouvez également redonner vie à vos personnages en créant des scènes épiques.

Pourquoi ne pas regarder Sandman et Daredevil se battre pour les gaufres de Mauy ?

Lego Marvel 76218 : Sanctum Sanctorum

Sanctum Sanctorum est l’un des jeux Lego Marvel à avoir été lancé en 2022. Ce modèle de 2 708 pièces représente l’emblématique Sanctum Sanctorum de Doctor Stranger. Il est énorme et plein de détails. Sur trois étages, vous trouverez des portails cachés, des bibliothèques, des bibelots étranges et merveilleux, et même un monstre tentaculaire bizarre.

L’ensemble comprend neuf minifigures des deux films, dont Doctor Strange, Wong, Iron Man, Spider-Man, Ebony Maw, Master Mordo, Sinister Strange, Dead Strange et Scarlet Witch.

Doctor Strange a la nouvelle tenue de MoM identique à celle qu’il portait lors de l’affrontement avec les Gargantos (76205). Le sceau de Vishanti apparaît autour de son cou et la ceinture a une belle impression qui fait le tour du torse. Cet ensemble est un hybride contenant des scènes et des personnages d’Avengers Infinity War et de Multiverse of Madness, un moyen simple de l’infuser avec plus de personnages et de scènes qui se déroulent dans et autour du Sanctum Sanctorum.

Lego Marvel 76193 : Le vaisseau des gardiens

Sans aucun doute, il s’agit de l’un des plus beaux vaisseaux Lego Marvel jamais créés. Avec une énorme envergure, une quantité impressionnante de détails et un support d’exposition inclus, il y a beaucoup à aimer.

Curieusement, il ne s’agit pas d’un jeu réservé aux adultes de 18 ans et plus. Son étiquette 14+ le place quelque part entre un set de jeu et un set de présentation. Honnêtement, cela n’a pas vraiment d’importance : il convient parfaitement aux deux à condition de pouvoir dépenser 159,99 € pour un set de jeu.

Ce modèle comporte de nombreux détails, notamment des caractéristiques internes et de l’espace pour que les figurines puissent s’asseoir ou se tenir debout. Et en tant que set de présentation, il offre un niveau de détail phénoménal. Il s’agit d’un must pour tout fan de Marvel ou des Gardiens de la Galaxie, et nous espérons vraiment que Lego en produira d’autres dans les années à venir.

Le combat final d’Avengers: Endgame

En ce qui concerne le rapport qualité-prix dans un jeu LegoLa bataille finale dans Avengers : Endgame doit être l’une des pires de tous les temps. Le modèle lui-même est très simple : c’est un bâtiment à deux étages avec de grandes fenêtres. Il y a aussi un van, qui est assez détaillé, mais on a l’impression de payer plus cher pour les minifigures incluses et la grande figurine de Thanos.

Trois des minifigures sont exclusives à ce set, et c’est également le seul set dans lequel vous pouvez trouver Thanos actuellement. Les super-héros âgés de 9 ans ont la possibilité de revivre toute l’action de la saga Marvel grâce à ce set polyvalent.

La construction de cet ensemble passionnant favorise le développement des capacités cognitives et créatives chez les jeunes amateurs de films Marvel.

