The Phone : le premier mobile anti-addiction pour enfants

Face au rapport alarmant sur TikTok, The Phone s’impose comme une alternative saine au smartphone. Un téléphone pensé pour protéger l’attention et l’équilibre des enfants.

Alors que le rapport parlementaire sur TikTok tire la sonnette d’alarme, les parents cherchent des solutions concrètes pour protéger leurs enfants. L’exposition précoce aux réseaux sociaux entraîne fatigue mentale, troubles du sommeil et perte de confiance. The Phone se présente comme une innovation simple : un téléphone sans Internet ni applications addictives. S’il redonne la priorité à l’attention et à la sécurité, il replace la technologie à sa juste place dans la vie familiale.

Une alerte politique qui secoue le numérique

Présenté à l’Assemblée nationale le 11 septembre dernier, le rapport parlementaire « Quand le divertissement vire au cauchemar : sortir nos enfants du piège algorithmique de TikTok » marque un grand pas dans la prise de conscience politique. Porté par Arthur Delaporte et Laure Miller, il met en lumière un constat glaçant ! Les plateformes sociales façonnent l’attention des jeunes et altèrent leur santé mentale.

Près de 31 000 témoignages ont permis de documenter une réalité désormais indéniable : troubles du sommeil, perte d’estime de soi, isolement, et chute des capacités de concentration. « Les enfants sont exposés à un environnement numérique qui épuise leur attention et dévore leur temps », résume le rapport. Une description qui fait écho à ce que de nombreux parents observent au quotidien. Cette enquête ne s’attaque pas seulement à TikTok, mais à un modèle économique bâti sur la captation de l’attention. La promesse d’un téléphone qui refuse cette logique prend ainsi un relief tout particulier.

The Phone, un appareil conçu pour respirer

The Phone n’est pas un anti-smartphone militant, mais un outil pensé pour apaiser. Son principe est simple : supprimer les distractions nocives pour ne garder que l’essentiel : appels, SMS, sécurité. Sans accès à Internet, sans applications sociales, sans algorithmes, il s’impose comme un premier téléphone idéal pour les 8-14 ans. « Nous ne pouvons plus ignorer ce que révèle ce rapport : les enfants ne sont pas armés pour affronter seuls des plateformes conçues pour capter leur attention à tout prix. The Phone n’est pas un gadget, c’est une réponse concrète pour les aider à grandir dans un environnement numérique plus sain », explique Maïlys Cantzler, fondatrice du projet.

Le produit séduit par sa cohérence. La marque ne prône pas le retour en arrière, mais la reconquête du temps et de la concentration. Là où les smartphones classiques enferment dans un flux infini de notifications, The Phone remet la communication humaine au centre. Dans une société saturée d’écrans, ce choix de sobriété fait figure d’acte de résistance douce.

Repenser la relation à la technologie dès l’enfance

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 90 % des enfants possèdent un smartphone à 12 ans, et 75 % des 11-12 ans fréquentent déjà une plateforme en ligne. Interdire n’est plus tenable, mais accompagner devient vital. C’est sur cette ligne d’équilibre que The Phone s’inscrit. Il redonne aux familles un pouvoir de décision trop souvent confisqué par les algorithmes. L’enjeu dépasse le simple objet : il s’agit de réinventer la manière dont on introduit la technologie dans la vie des enfants.

The Phone supprime la tentation permanente des contenus addictifs. Il favorise ainsi la curiosité, le lien familial et la pleine attention. Ce sont des qualités aujourd’hui fragilisées par la logique du « scroll » infini. Face aux dérives dénoncées par la commission TikTok, la démarche de The Phone s’inscrit dans un mouvement plus large : celui d’une tech éthique, repensée pour protéger plutôt que capter. Un signal fort venu d’une jeune entreprise française, qui rappelle qu’innovation et responsabilité peuvent aller de pair.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

