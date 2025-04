The Handmaid’s Tale aura-t-elle une nouvelle saison et quel est le lien avec The Testaments ?

The Handmaid’s Tale n’aura pas de saison 7, mais un spin-off intitulé The Testaments succèdera à la dernière saison.

Beaucoup se demandent si The Handmaid’s Tale, une des meilleures séries SF de la décennie, reviendra pour une saison 7. Après six saisons intenses, l’histoire portée par Elisabeth Moss arrive malheureusement à son terme. Mais rassurez-vous, l’univers de Gilead est loin de se taire : un spin-off intitulé The Testaments est déjà en préparation.

The Handmaid’s Tale, une sixième saison comme point final

Après des années de succès critique et public, la série s’achèvera avec sa sixième saison. Cette dernière est actuellement en cours de diffusion. Ce choix de conclure la série évite ainsi de l’étirer inutilement. Cela sacrifierait qualité à quantité. La saison 6 de The Handmaid’s Tale, sortie en avril 2025, va donc boucler les intrigues laissées en suspens. Elle va aussi mettre en avant des évolutions essentielles pour des personnages centraux. Citons notamment June Osborne, Luke Bankole et Serena Joy Waterford.

La série s’éloignait progressivement de l’intrigue du roman original de Margaret Atwood. Elle laisse désormais la place à une suite plus fidèle à l’œuvre littéraire. Ce changement ouvre alors la voie à un nouveau chapitre avec The Testaments. C’est en fait un spin-off qui se déroule 15 ans après les événements de The Handmaid’s Tale.

The Testaments, un spin-off sous haute attente

Cette production s’inspire du roman éponyme de Margaret Atwood, dont la publication a eu lieu en 2019. The Testaments a tout pour captiver l’audience avec de nouveaux points de vue. L’histoire suit par ailleurs trois protagonistes. On a d’abord Agnes, une jeune fille élevée dans l’élite de Gilead. On y verra également Daisy, une adolescente canadienne ignorant ses origines liées à Gilead. Ce spin-off de The Handmaid’s Tale mettra aussi en scène l’impitoyable Tante Lydia, un visage que les fans connaissent bien.

L’adaptation réunira en outre un casting impressionnant. Cela inclut principalement Ann Dowd comme Tante Lydia et Lucy Halliday dans le rôle de Daisy. La série, que produiront la plateforme Hulu et MGM, sera sous la supervision de Bruce Miller. Ce dernier est, pour info, le showrunner de The Handmaid’s Tale. Quant à la diffusion, ils la prévoient d’abord aux États-Unis, mais son arrivée en France reste à préciser. L’attente reste grande pour découvrir cette nouvelle perspective sur Gilead, où résister devient plus vital que jamais.

It's official! The Testaments, based on Margaret Atwood's sequel to The Handmaid's Tale, starts production April 7. Ann Dowd will reprise her role as Aunt Lydia with Elisabeth Moss as an executive producer of the series. Follow @TestamentsHulu for more! pic.twitter.com/FxZBnjEDUD — Hulu (@hulu) April 1, 2025

