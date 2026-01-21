The Beauty, s’inspire de The Substance? Ryan Murphy explore à nouveau les diktats de l’apparence

Ryan Murphy, le maître des séries clinquantes et angoissantes, serait-il en train de préparer une réponse à The Substance en sortant The Beauty diffusé sur Disney+ ? Les rumeurs s’emballent autour de son nouveau projet, cette série promet de plonger dans les abysses de l’obsession esthétique.

Entre thriller body horror et satire sociale, Murphy semble prêt à disséquer une nouvelle fois les pressions du paraître et leurs conséquences monstrueuses. Préparez-vous à un miroir déformant où le reflet pourrait bien vous glacer le sang.

Ryan Murphy nous rendra-t-il définitivement méfiants des miroirs ?

L’année 2026 promet son lot de frissons. Et dans le haut du panier, on trouve déjà The Beauty, la nouvelle série horrifique de Ryan Murphy. Le premier trailer vient de débarquer, et il a immédiatement déclenché une vague de comparaisons avec un succès récent du cinéma. La raison ? Son pitch glaçant : des mannequins trouvés morts dans des circonstances mystérieuses mènent à la découverte d’une substance qui accorde une beauté parfaite, mais à un prix terrible. Vous avez soudain une forte impression de déjà-vu ? Vous n’êtes pas les seuls.

« The Beauty » est-il un plagiat de « The Substance » ?

La similitude avec le film body horror The Substance (2024) de Coralie Fargeat est frappante. Dans le film, une star vieillissante (Demi Moore) utilise une drogue clandestine pour créer une version plus jeune d’elle-même, déclenchant une horreur physiologique sans nom. Face aux images du trailer de Murphy, la question fuse : s’agit-il d’un simple copier-coller ? Les chronologies racontent une histoire différente. The Beauty est adapté d’une bande dessinée publiée en 2016, bien avant la sortie du film. De son côté, Fargeat a commencé à écrire The Substance après son premier long métrage en 2017. Il s’agirait donc d’une coïncidence thématique troublante, mais pas d’un emprunt pur et simple.

Si le cœur du sujet – une substance aux effets monstrueux liée à l’apparence – est partagé, les chemins divergent. The Substance était une plongée psychologique et viscérale dans le cauchemar intime d’une femme. The Beauty, lui, s’oriente davantage vers un polar horrifique. La série intégrera une enquête policière. Il y aura aussi des détectives tentant de résoudre les meurtres en série tout en découvrant l’existence de cette drogue maudite. Cette trame criminelle pourrait être la clé pour offrir une expérience distincte, mêlant mystère à la body horror.

Qui incarnera cette beauté fatale ?

Le casting, typique du « Murphyverse », promet du lourd. On y retrouve son fétiche Evan Peters (fraîchement confirmé pour la saison 13 d’American Horror Story), accompagné de nouvelles têtes prestigieuses comme Isabella Rossellini, Rebecca Hall et Anthony Ramos. De quoi apporter une densité dramatique et une crédibilité immédiate à cette fable sociale glaçante.

Le miroir de Murphy sera-t-il plus qu’une simple copie ?

La comparaison avec The Substance, film acclamé et primé, est inévitable et constitue un défi de taille. Pour réussir, The Beauty devra rapidement prouver qu’il possède sa propre voix et sa propre horreur. L’angle policier et l’exploitation de l’univers des comics originaux sont ses meilleurs atouts. Ryan Murphy, maître dans l’art de mixer satire sociale et grand-guignol, a toutes les cartes en main pour transformer cette coïncidence thématique en un cauchemar télévisuel unique. Rendez-vous le 21 janvier 2026 sur FX pour voir si la beauté sera vraiment à ce prix.

