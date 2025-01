J’ai testé la Konyks Camini Care 2 ! Une caméra compacte vraiment performante ?

Est-ce que la Konyks Camini Care 2 mérite une place dans votre maison ? Voici ce que j’en pense après avoir examiné sa qualité de conception, ses principales fonctionnalités et ses performances.

La Konyks Camini Care 2 est une caméra de surveillance compacte conçue pour une utilisation en intérieur. Elle s’adresse aux utilisateurs à la recherche d’une solution accessible et facile à utiliser pour garder un œil sur leur domicile, leur bébé, ou même leurs animaux de compagnie. Parmi ses fonctionnalités clés se trouvent la détection de mouvement et l’audio bidirectionnel. La caméra est également compatible avec les assistants vocaux comme Alexa et Google Assistant. Elle promet une expérience complète à petit prix dans un format réduit.

Caractéristiques techniques

Qualité vidéo : Résolution 3MP (2304 x 1296 pixels) avec lentille 4 mm.

: Résolution 3MP (2304 x 1296 pixels) avec lentille 4 mm. Vision nocturne : LED IR avec une portée maximale de 10 mètres.

: LED IR avec une portée maximale de 10 mètres. Angle de vision et rotation : Angle de 90°, rotation motorisée à 355° horizontalement et 65° verticalement.

: Angle de 90°, rotation motorisée à 355° horizontalement et 65° verticalement. Détection intelligente : Suivi automatique des mouvements détectés.

: Suivi automatique des mouvements détectés. Compatibilité : Fonctionne avec Google Chromecast, Alexa et protocoles ONVIF pour PC et NAS.

: Fonctionne avec Google Chromecast, Alexa et protocoles ONVIF pour PC et NAS. Stockage : Enregistrement sur carte microSD jusqu’à 256 Go.

: Enregistrement sur carte microSD jusqu’à 256 Go. Automatisations : Intégration avec d’autres produits Konyks pour des scénarios domotiques.

: Intégration avec d’autres produits Konyks pour des scénarios domotiques. Connectivité : Réseau Wi-Fi 2.4 GHz, appairage Bluetooth, encodage H265.

: Réseau Wi-Fi 2.4 GHz, appairage Bluetooth, encodage H265. Fonctionnalités supplémentaires : Bouton d’appel vidéo, pied de fixation fourni.

: Bouton d’appel vidéo, pied de fixation fourni. Alimentation : USB-C, alimentation 5V DC 1A

: USB-C, alimentation 5V DC 1A Dimensions : 105 x 65 x 65 mm

: 105 x 65 x 65 mm Poids : 175 g

Design et qualité de fabrication

La première chose qui frappe avec la Konyks Camini Care 2, c’est sa conception compacte et minimaliste. Avec ses dimensions réduites, elle s’intègre facilement dans n’importe quel intérieur sans attirer l’attention. Le boîtier en plastique blanc mat est sobre et élégant, avec une finition légèrement texturée qui résiste bien aux traces de doigts.

La caméra repose sur une base rotative, ce qui permet un ajustement facile pour obtenir le bon angle. Cette flexibilité est appréciable, surtout si vous souhaitez couvrir une zone spécifique comme un berceau ou une entrée. La base est équipée d’un support magnétique. Celui-ci permet de la fixer rapidement à une surface métallique ou d’utiliser le kit de fixation inclus pour un montage mural.

Bien que légère, la caméra donne une impression de solidité. Les boutons et les ports (notamment le port micro-USB pour l’alimentation et le slot pour une carte microSD) sont bien intégrés, avec une attention visible aux détails. Cependant, le fil d’alimentation fourni est un peu court, ce qui peut limiter les options d’installation sans rallonge.

Qualité des images

La Konyks Camini Care 2 offre une résolution vidéo en 1080p Full HD, ce qui est aujourd’hui un standard pour les caméras de surveillance domestique. Les images capturées sont nettes et claires, avec un bon rendu des couleurs en journée. La vision nocturne infrarouge est également de très bonne qualité. Elle permet de distinguer les détails jusqu’à 10 mètres dans l’obscurité totale.

Détection de mouvement et alertes

Il s’agit là d’un point fort de la caméra Camini Care 2. Lors de mes tests, elle a détecté avec précision les mouvements dans son champ de vision. Une notification instantanée est envoyée sur votre smartphone via l’application Konyks. D’ailleurs, la caméra peut même capturer une courte séquence vidéo de l’événement. Vous pouvez aussi ajuster la sensibilité de détection pour éviter les faux positifs, par exemple si vous avez un animal domestique. De plus, il est possible de définir des plages horaires pour activer ou désactiver la détection, ce qui est très pratique.

Audio bidirectionnel

Le haut-parleur intégré et le microphone permettent une communication claire. Cela peut être utile pour parler à vos enfants ou pour éloigner un intrus potentiel. Le son est correct pour une caméra de ce type, même si le haut-parleur manque un peu de puissance dans des environnements bruyants.

Stockage et intégration

La caméra prend en charge deux options de stockage : une carte microSD (jusqu’à 128 Go) et le cloud Konyks (service payant). Pendant mes tests, la carte microSD s’est révélée suffisante pour un usage basique. Néanmoins, le cloud peut être un bon choix si vous voulez conserver des vidéos même en cas de vol de la caméra.

En termes d’intégration, la Camini Care 2 est compatible avec Google Assistant et Alexa. Elle permet donc d’afficher le flux vidéo sur un écran connecté comme l’Amazon Echo Show. En outre, l’application Konyks est intuitive et facile à utiliser. Elle fournit des options claires pour régler les notifications, consulter les vidéos enregistrées, ou configurer les automatismes.

Performances et benchmarks

Ici, la Konyks Camini Care 2 fait bonne figure pour son prix. Concernant le temps de connexion, le démarrage initial a pris 10 secondes. Le chargement du flux en direct via l’application, lui, s’est réalisé en environ 2 secondes en Wi-Fi.

En termes de fiabilité de la détection, 95 % des mouvements détectés sont corrects. Les faux positifs sont rares grâce aux options de réglage. Pour ce qui est de la latence du flux vidéo, elle est d’environ 1 seconde en Wi-Fi et jusqu’à 3 secondes en 4G, ce qui reste acceptable.

Comparaison avec d’autres produits

La caméra de Xiaomi, la Xiaomi Mi Home Security, propose également une résolution Full HD et un bon design. Cependant, par rapport à la Konyks Camini Care 2, elle est légèrement plus imposante. Elle offre plus d’options dans son application, notamment pour l’intégration dans l’écosystème Mi Home. Toutefois, la configuration peut être déroutante pour les débutants.

En outre, la Tapo C200 de TP-Link est un choix populaire avec une fonctionnalité de rotation motorisée (pan/tilt), absente sur la Konyks Camini Care 2. Cependant, son design est moins discret, et elle dépend fortement du cloud pour certaines fonctions. Quant à l’Ezviz C1C, elle se situe dans une gamme de prix similaire et offre des performances comparables. Néanmoins, son application est moins intuitive que celle de Konyks. En quelques mots, la Camini Care 2 se distingue par son interface conviviale, son design compact, et sa bonne intégration avec Alexa et Google Assistant.

Rapport qualité-prix et derniers mots

Au prix d’environ 60 €, la Konyks Camini Care 2 est une excellente option pour ceux qui recherchent une caméra de surveillance abordable et facile à utiliser. Elle offre toutes les fonctionnalités essentielles, une bonne qualité vidéo, et une application bien conçue. Bien qu’elle ne dispose pas de rotation motorisée comme certains modèles concurrents, son rapport qualité-prix reste très compétitif.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn