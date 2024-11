J’ai testé le disque dur NVMe Lexar 1090 2TB ! Est-ce un bon choix ?

Le disque dur NVMe Lexar 1090 2TB promet des performances impressionnantes. J’ai décidé de le mettre à l’épreuve pour voir s’il tient vraiment ses promesses.

On vit actuellement dans une ère dominée par les technologies de pointe, et il est devenu important de disposer d’un matériel fiable et rapide. Mes attentes étaient donc élevées en ce qui concerne ce produit de la marque Lexar. En fait, le disque dur NVMe Lexar 1090 2TB 2TB est une solution de stockage qui se veut moderne et digne d’une confiance totale. Il promet de répondre aux besoins des utilisateurs avides de nouveautés technologiques. Voici mes impressions après plusieurs semaines de tests intensifs.

Caractéristiques techniques

Capacité : 2TB

: 2TB Interface : PCIe Gen 5.0

: PCIe Gen 5.0 Vitesse de lecture : Jusqu’à 12,3 Go/s

: Jusqu’à 12,3 Go/s Vitesse d’écriture : Jusqu’à 10 Go/s

: Jusqu’à 10 Go/s Dissipateur thermique : Intégré pour un meilleur contrôle thermique.

: Intégré pour un meilleur contrôle thermique. Dimensions : 80 mm x 24 mm x 17 mm

: 80 mm x 24 mm x 17 mm Poids : 73 g

Performances en lecture et en écriture

La première chose à tester sur un SSD NVMe est bien sûr la rapidité. Avec des vitesses théoriques annoncées jusqu’à 12,3 Go/s en lecture et 10 Go/s en écriture, le Lexar 1090 2TB se positionne comme un modèle haut de gamme. Mes tests de transfert de gros fichiers ont confirmé ces vitesses élevées.

Les résultats étaient au rendez-vous : même lors de transferts de données volumineuses, la vitesse ne chutait pratiquement pas en dessous de 11 Go/s en lecture. Elle maintenait aussi un niveau stable de 9,5 Go/s en écriture. Il s’agit d’un avantage particulièrement pratique pour ceux qui gèrent de grandes quantités de données au quotidien. Cette vitesse impressionnante rend ce modèle particulièrement adapté aux utilisateurs qui travaillent avec des logiciels exigeants, comme le montage vidéo en 4K ou la modélisation 3D. Pour eux, un disque capable de lire et d’écrire aussi rapidement est un atout majeur.

Dissipateur thermique intégré

En général, la rapidité a pour effet secondaire de générer de la chaleur, ce qui peut affecter les performances. Cependant, Lexar a bien anticipé ce défi avec l’intégration d’un dissipateur thermique directement dans la structure du SSD. Lors de mes essais prolongés, la température est restée stable, même après plusieurs heures d’utilisation intensive. De plus, la gestion de la chaleur a permis d’éviter le ralentissement automatique (ou throttling), fréquemment observé sur d’autres disques NVMe moins bien équipés. Grâce à cela, le Lexar 1090 2TB conserve une stabilité de performance optimale tout en allongeant sa durée de vie.

Conception, installation et compatibilité

Le Lexar 1090 est conçu pour une installation simple, même pour les non-initiés. Les instructions fournies sont claires, et la mise en place n’a nécessité aucun outil particulier. En quelques minutes seulement, le disque dur de 2TB était opérationnel.

Par ailleurs, ce SSD est compatible avec les cartes mères supportant le PCIe Gen 5.0. Cependant, il fonctionne également avec les versions antérieures. Ils représentent donc une excellente option pour les utilisateurs qui souhaitent une mise à niveau progressive de leur matériel sans trop investir.

Expérience utilisateur et fluidité d’utilisation

Au-delà des tests de vitesse, le SSD s’est distingué par sa fluidité lors d’utilisations courantes, comme le démarrage d’applications ou l’exécution de plusieurs tâches simultanées. Pour quelqu’un qui utilise son ordinateur pour le montage vidéo ou pour des jeux exigeants, ce disque apporte une très grande aide en optimisant énormément les processus. Il gère sans problème plusieurs opérations à la fois, ce qui réduit le temps d’attente et optimise le flux de travail.

Multitâche et absence de latence

L’usage intensif a aussi montré que ce modèle répond aux besoins des utilisateurs qui jonglent avec de nombreuses applications. Le Lexar 1090 2TB a éliminé toute latence. Il améliore ainsi nettement l’efficacité de travail. Avec lui, il est possible de manipuler des fichiers lourds tout en exécutant un logiciel de conception ou une application de streaming vidéo. Et aucune fluidité n’est perdue pendant toute la durée de ces opérations.

Silence et confort d’utilisation

Un aspect souvent sous-estimé sur ce type de matériel est le niveau de bruit. Ici, le Lexar 1090 2TB brille par son fonctionnement totalement silencieux. Que ce soit lors de tâches simples ou pendant des transferts intensifs, le SSD est resté discret. Ce silence ajoute un confort non négligeable pour un usage prolongé. Il est particulièrement apprécié dans les environnements de travail partagés, où le bruit de fond peut être une source de distraction.

