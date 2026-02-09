Test Arc Raiders : l’harmonie sauvage de la survie et du sublime ?

Plongez dans Arc Raiders, où la survie se mue en ballet sauvage et le spectacle en tension pure. Un univers d’harmonie précaire, entre l’instinct primal et l’éclat d’un monde au bord du gouffre.

Le jeu Arc Raiders développé par Embark Studios, nous entraîne dans un futur dystopique où l’humanité vacille au bord de l’abîme. Face aux ARC, ces ombres implacables, la survie se fait art de l’équilibre.

Ce que j’ai remarqué pendant le test, c’est que l’instinct primal et fulgurances visuelles d’un moteur magistral. Mais au-delà de cette plastique envoûtante, que pèse l’expérience une fois plongé dans les terres désolées de Calabre ? Réussit-elle à trancher dans un genre saturé de rivaux ?

Entre tension viscérale et spectacle hypnotique, j’ai arpenté ces étendues hostiles. Le danger, ici, murmure souvent là où l’on ne l’attend pas. Découvrez mon verdict.

Que devez-vous savoir en premier lieu sur l’Arc Raider ?

Booster par l’itération affutée de l’Unreal Engine, le jeu met parfaitement en avant l’héritage des anciens de DICE. Arc Raider flirte avec un photoréalisme, porté par une maîtrise éblouissante de la lumière globale et des environnements changeants. Les piliers technologiques suivants offre une immersion palpable sur le jeu :

Textures métalliques des machines ARC

Grain rugueux du béton ravagé

Pour ma part, j’ai eu l’occasion d’apprécier l’efficacité du ray tracing pendant le test. Parfaitement adossé, celui-ci rend les reflets et les ombres de vie presque organiques. Le jeu affiche une bonne stabilité même avec la profusion de particules en pleine escarmouche. Cela est possible grâce à l’utilisation du DLSS et du FSR par le studio.

Par ailleurs, il ne faut pas ignorer la qualité sonore du jeu. Je peux vous assurer que l’on entend parfaitement les vrombissements des drones ARC. Même les pas furtifs des ennemis sont dessinés avec précision. Cette alchimie graphique et sonore élève chaque mission au rang de spectacle cinématographique.

Le PvPvE à l’honneur dans le gameplay

Le principal objectif du jeu n’est pas d’être le dernier à survivre. Effectivement, Arc Raiders vise à vous extraire avec un butin à la fin. Pour cela, j’ai remarqué que le studio a mis en avant la dynamique du PvPvE (Player vs Player Vs Environnement).

Pour commencer, vous allez vous retrouver dans un environnement ouvert où vous pouvez évoluer efficacement. Cette liberté doit faciliter la récolte des ressources rares et d’améliorer votre base en fonction de la situation. Une bonne orientation protège en principe contre les assauts des machines.

Par ailleurs, il faut faire attention à ne pas se laisser surprendre par les autres joueurs. Chaque rencontre peut devenir un véritable dilemme tactique. Vous pouvez être amené à collaborer pour vaincre un boss important ou vous mettre à dos les autres joueurs. Je peux vous assurer que cette tension constante peut définir votre expérience de jeu.

Que peut-on dire sur la direction artistique de Arc Raiders ?

Sur ce point, Embark Studios a mis en avant des clichés post-apocalyptiques pour dépeindre une nature revancharde. La direction artistique a fait le nécessaire pour marier la nostalgie des campagnes avec la géométrie des machines ARC.

Ne soyez pas surpris par les épaves colossales et complexes industriels qui envahissent le paysage. Je ne vous cache pas mon avis avec la réussite des contrastes apportés par la colorimétrie. Notez par exemple les couchers de soleil orangés et les reflets des boucliers des ennemis.

Tout comme moi, vous allez apprécier le style rétro-futurisme de l’équipement à disposition et l’architecture des bunkers. Chaque ruine et campement de fortune affiche un charme particulier dans le jeu. Effectivement, cela montre efficacement la résistance acharnée de l’humanité sur son environnement.

Des affrontements proches du réel dans Arc Raiders

Vous avez déjà joué à la montagne russe ? Je vous assure que vous allez vivre cette sensation avant le jeu Arc Raiders. Certes, la discrétion est importante pour ne pas se faire remarquer par les patrouilles mécaniques. Par contre, un seul coup de feu suffit pour causer le chaos que ce soit sur le plan visuel ou sonore.

De plus, le gunplay vous oblige à prendre du recul à un certain moment. Il faut du temps d’adaptation pour ne pas devenir nerveux pendant le jeu. Sinon, il ne faut pas ignorer la verticalité des cartes dans chaque partie. Vous devez par exemple utiliser un grappin ou fuir un déluge de bombes pour gagner. Cela implique que le jeu ne se contente pas des simples échanges de plomb.

Les outils de survie sont bien pensés

Je tiens à apporter quelques précisions sur ces éléments pour éviter de faire surprendre. Certes, tout dépend de votre préparation avant de commencer une partie. Par ailleurs, il ne faut pas céder à la précipitation au risque de rater la personnalisation des outils de survie.

J’apprécie en particulier la possibilité de pouvoir m’équiper de deux armes principales. De plus, je peux toujours m’octroyer les nombreuses panoplie de gadgets technologiques. Vous obtenez par exemple des mines, des boucliers et des drones pour les reconnaissances.

Rien ne vous empêche de changer vos fusils contre les accessoires que vous trouverez pendant vos progressions. Par contre, je tiens à préciser que vos choix de gadgets au début vont déterminer votre rôle.

Vous pouvez par exemple occuper le poste de soutien médical et porter assistance aux autres joueurs. Par ailleurs, je vous invite à ne pas trop vous encombrer d’équipements. Cela risque de rendre le personnage plus bruyant et plus lent.

Est-il possible de jouer sur Arc Raider en mode VR ?

Embark Studios n’a pas prévu de combiner le jeu avec la réalité virtuelle pour son lancement. Ainsi, Arc Raider s’apprécie en mode “flat” sans pour autant perdre le dynamisme. Pour plus de précision, le jeu est avant tout disponible en mode cinéma ou sur écran virtuel. Il suffit d’avoir un PlayStation VR2 (PS5) ou un casque VR Meta Quest 3. On peut alors s’amuser en mode caméra et profiter d’une immersion accrue.

D’un autre côté, je vous propose d’essayer l’outil UEVR (Universal Unreal Engine VR Mod) pour jouer sur un PC. Certes, ce choix n’est pas le support officiel adopté par le studio. Mais, cela ne vous empêche pas de profiter d’une vue immersive. Par contre, il faut vous attendre à ce que l’interface (HUD) et les interactions ne répondent pas pleinement à vos attentes. Sinon, je vous invite à utiliser un tapis de marche KAT VR pour vivre des expériences uniques.

Les machines fonctionnent bien avec l’intelligence artificielle

Ici, vous allez apprécier les comportements de groupes coordonnés tout en étant agressifs. Il est même possible que vous soyez impressionné par les imposants éléments blindés dans le jeu. Notez que chaque type d’ennemi peut avoir sa propre approche pendant.

Certaines unités agissent aussi comme des sonnettes d’alarme. Dans cette optique, celles-ci appellent les renforts si vous n’arrivez pas à les éliminer au plus vite. Il faut admettre que l’IA joue un important rôle dans Arc Raiders. Pour ma part, cela m’a poussé à bien exploiter l’environnement et la verticalité dont j’ai disposé. C’est de cette manière que j’ai réussi à contourner les menaces même les plus dangereuses. Toutefois, la moindre inattention ne pardonne pas avec Arc Raiders.

Vérifiez la fiche technique de Arc Raiders

Voici en quelques lignes les caractéristiques techniques de Arc Raiders :

Développeur / Éditeur : Embark Studios

Embark Studios Plateformes : PC (Steam, Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X|S

PC (Steam, Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X|S Moteur de jeu : Unreal Engine 5

Unreal Engine 5 Résolutions cibles : Full HD (1080p), Quad HD (1440p), Ultra HD 4K

Full HD (1080p), Quad HD (1440p), Ultra HD 4K Performances : 60FPS jusqu’à 120+ FPS sur PC avec technologies de mise à l’échelle.

60FPS jusqu’à 120+ FPS sur PC avec technologies de mise à l’échelle. Technologies d’Upscaling supportées : *NVIDIA DLSS (incluant le Frame Génération pour les séries 40 et 50), AMD FSR 3, Intel XeSS

*NVIDIA DLSS (incluant le Frame Génération pour les séries 40 et 50), AMD FSR 3, Intel XeSS Espace disque requis : 50 Go SSD fortement recommandé

50 Go SSD fortement recommandé Connectivité : connexion internet haut débit obligatoire (PvPvE en ligne)

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.