Téléviseur miroir WEMOOVE : un allié high-tech pour chaque pièce

La marque française WEMOOVE, leader sur le marché des téléviseurs miroirs, dévoile son dernier modèle de 60 cm. Doté de fonctionnalités innovantes, ce téléviseur transformable en miroir se fond dans tous les espaces. Sa simplicité d’installation et son design épuré séduiront aussi bien les particuliers que les professionnels.

Un téléviseur au design sophistiqué

Depuis sa création en 2014, WEMOOVE s’est imposée comme un acteur clé de l’innovation technologique, alliant esthétique et performance. La marque est spécialisée dans les téléviseurs miroirs et les écrans extérieurs. Elle propose aujourd’hui un modèle de 60 cm doté de la fonction SMART Android TV 11. Ce téléviseur miroir s’éteint pour se transformer en un miroir parfaitement intégré à votre décor. Avec son écran anti-traces et ultra-lumineux, il embellit chaque pièce. De plus, il est extrêmement pratique. En effet, il offre une luminosité de 550 cd/m2, soit deux fois plus que la majorité des autres modèles du marché.

En collaboration avec des marques de luxe comme Cartier et Piaget, WEMOOVE a su prouver que l’élégance et la technologie peuvent aller de pair. Ce modèle s’adresse aussi bien aux amateurs de haute technologie qu’aux personnes qui recherchent une esthétique discrète dans leur intérieur.

Des fonctionnalités avant-gardistes

Le téléviseur miroir de WEMOOVE n’est pas seulement un objet design, mais également une prouesse technologique. Il est compatible avec la dernière version d’Android TV 11. Cela donne accès à des milliers d’applications, de Netflix à MyCanal. Grâce à sa connectivité avancée (Wi-Fi, Bluetooth, HDMI), il permet une navigation fluide et intuitive. Son écran peut être contrôlé par la voix ou via une télécommande air mouse pour plus de facilité d’utilisation.

L’un des atouts majeurs de ce modèle est sa capacité à s’adapter à tous types d’environnements. Il peut être installé aussi bien dans une salle de bain grâce à son indice d’étanchéité IP65, que dans un salon ou une chambre. Il suffit de sortir votre TV miroir de sa boîte et de l’installer avec un support VESA, comme n’importe quel autre téléviseur​. De plus, ce téléviseur est équipé de haut-parleurs vibrants invisibles. Il élimine le besoin d’orifices pour laisser passer le son, un détail qui renforce son élégance.

Un investissement durable

WEMOOVE ne se contente pas de fournir un produit high-tech. La marque s’engage à offrir une solution durable à ses clients. Le téléviseur est accompagné d’un service après-vente dédié pour garantir la longévité des produits avec des pièces détachées disponibles pendant au moins dix ans​.

La marque met un point d’honneur à assurer la satisfaction de ses utilisateurs avec un produit fiable, à la pointe de la technologie et facile à entretenir. De plus, l’installation est flexible. Encastrable ou à fixer au mur, chaque téléviseur miroir peut s’intégrer harmonieusement dans n’importe quel espace, privé ou professionnel. Le téléviseur miroir 60 cm (24 pouces) est disponible à partir de 1 499 euros TTC. Ce prix reflète non seulement sa qualité de fabrication mais aussi les innovations techniques qu’il intègre.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

