Innovation cuisine : TV tactile encastrable WEMOOVE, dévoilé à l’IFA 2024

WEMOOVE, entreprise française spécialisée dans les téléviseurs haut de gamme, innove avec le lancement du premier téléviseur connecté et tactile encastrable pour cuisine. Présenté à l'IFA 2024, cet appareil offre une combinaison unique d'Android TV, d'écran tactile et de tuners intégrés.

Une innovation pour les cuisines modernes

Le téléviseur Android TOUCH de WEMOOVE se distingue par sa capacité à s'intégrer parfaitement dans les cuisines contemporaines. Ce modèle combine la flexibilité d'une Smart TV Android, l'ergonomie d'un écran tactile et la fonctionnalité de tuners intégrés, le tout dans un design encastrable. Avec une diagonale de 60 cm, l'appareil se fond dans le mobilier de cuisine. Ce détail offre ainsi une solution élégante et pratique pour les utilisateurs.

Contrairement aux écrans traditionnels, l'Android TOUCH propose une véritable polyvalence. Cet écran permet de suivre des recettes, écouter de la musique, consulter les réseaux sociaux et regarder la télévision en direct. Grâce à son triple tuner intégré, les utilisateurs peuvent jongler entre diverses sources d'informations et de divertissements. La technologie Android TV offre un accès à des milliers d'applications et simplifie le quotidien en cuisine.

Un compagnon idéal pour les amateurs de cuisine

Que vous soyez amateur de cuisine ou parent multitâche, le téléviseur encastrable de WEMOOVE transforme l'expérience culinaire. Par exemple, il est possible de suivre une recette tout en regardant une émission télévisée. Cet appareil répond aux besoins des familles et des professionnels afin de maintenir une continuité dans les activités, sans compromis.

L'Android TOUCH s'adapte également aux familles avec enfants avec ses options de divertissement directement dans la cuisine. Avec son écran tactile, les enfants peuvent jouer ou regarder des dessins animés pendant que les parents préparent le repas. Le téléviseur propose aussi une assistance vocale pour rendre les recherches d'informations plus fluides même quand les mains sont occupées.

Installation pratique et design élégant

Le téléviseur de WEMOOVE se distingue également par son installation simple et son intégration harmonieuse dans les meubles de cuisine. Encastré dans un espace standard de 60 x 38 cm, il se relève et s'abaisse facilement grâce à des ferrures de relevage incluses. Sa façade en verre trempé résiste aux éclaboussures et aux températures élevées, ce qui en fait un choix idéal pour les cuisines animées.

De plus, l'Android TOUCH se démarque par sa qualité audio-visuelle exceptionnelle. Il dispose d'un écran Full HD avec une résolution de 1920 x 1080. Ce garantit des images claires même dans les environnements lumineux. Le téléviseur inclut également des haut-parleurs invisibles et une télécommande étanche pour une utilisation optimale en cuisine.

Le modèle Android TOUCH de WEMOOVE, référence WM-LMWOBFKTV2385AT_A11, sera disponible à partir de fin septembre 2024 au prix de 1 999 € TTC. Ce téléviseur connecté et tactile offre une nouvelle façon de vivre la cuisine. Il intègre technologies modernes et design pratique. WEMOOVE propose avec l'Android TOUCH une innovation majeure pour les cuisines modernes qui même connectivité et fonctionnalité dans un appareil unique en son genre.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

