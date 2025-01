Technics réinvente le True Wireless avec les EAH-AZ100

Technics, marque emblématique de l’audio haut de gamme, célèbre son 60e anniversaire avec une innovation exceptionnelle : les écouteurs True Wireless EAH-AZ100. Ces écouteurs allient design raffiné, performances sonores inégalées et technologies avancées. Ils transforment ainsi l’expérience d’écoute personnelle. Je vais partager avec vous les détails de cette avancée remarquable.

Une technologie de pointe pour une immersion totale

Au cœur des EAH-AZ100 se trouve la technologie exclusive Magnetic Fluid Driver, inspirée des casques haut de gamme TZ700 de Technics. Cette technologie garantit un son haute résolution, des basses puissantes et une réduction des distorsions, même à des volumes élevés. Cette précision sonore permet de retranscrire fidèlement les moindres nuances pour une expérience immersive unique. Les EAH-AZ100 intègrent également la technologie Voice Focus AI, qui associe une réduction de bruit avancée à des microphones dédiés. Cette fonctionnalité garantit des appels clairs et fluides. Elle capte la voix de l’utilisateur avec une netteté remarquable, même dans les environnements les plus bruyants.

Un design qui allie confort et durabilité

Technics a conçu les EAH-AZ100 avec une attention particulière au confort. Ces écouteurs, plus petits et plus légers que leurs prédécesseurs, sont accompagnés d’embouts en silicone de différentes tailles pour garantir un ajustement parfait. Je remarque que ce confort accru permet une utilisation prolongée sans fatigue. Le design des écouteurs intègre également des matériaux durables. Le boîtier de charge est conçu à partir de matériaux recyclés, et l’emballage est entièrement dépourvu de plastique. Cette démarche reflète l’engagement de Technics envers la durabilité. Elle répond également aux attentes des consommateurs soucieux de l’environnement.

Expérience audio et vidéo optimisée

Les EAH-AZ100 prennent en charge Dolby Atmos et Dolby Audio™ pour une spatialisation sonore 3D qui transporte les utilisateurs au cœur de leurs contenus audio et vidéo. Avec l’ajout du suivi de tête Dolby, la scène sonore s’ajuste dynamiquement en fonction des mouvements de l’utilisateur. Profitez ainsi d’une immersion sans précédent. Côté autonomie, les écouteurs offrent jusqu’à 28 heures d’écoute avec leur boîtier de charge.

La compatibilité avec Bluetooth LE Audio et le codec LC3 garantit une latence ultra-faible, idéale pour le gaming ou le streaming vidéo. Disponibles en noir ou argent, les EAH-AZ100 sont proposés au prix de 299 €, une valeur compétitive pour des écouteurs de cette qualité. Fidèle à son héritage, Technics s’adresse aux mélomanes exigeants. Encore une fois, la marque combine innovation technologique et design sophistiqué.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

