TCL WiFi Router BE36 : 3,6 Gbit/s pour votre réseau Mesh

Le nouveau routeur TCL WiFi Router BE36 démocratise le Wi-Fi 7 grâce à une architecture Mesh performante. Dévoilé au CES 2026, ce système garantit une couverture totale et fluide pour les foyers ultra-connectés.

Le salon de CES Las Vegas reste le théâtre privilégié des révolutions domestiques. Cette année, TCL y affirme ses ambitions avec le BE36, un routeur Mesh qui exploite la norme Wi-Fi 7. Pensé pour un quotidien saturé d’écrans et d’objets connectés, ce boîtier promet de transformer la gestion du réseau domestique. Il offre des débits records et une stabilité sans faille pour tous.

Une puissance de flux adaptée aux nouveaux usages numériques

Avec l’explosion du télétravail et du streaming en ultra-haute définition, la pression sur nos réseaux locaux n’a jamais été aussi forte. Le TCL WiFi Router BE36 répond à ce défi technique et affiche des débits bi-bande qui peuvent atteindre 3,6 Gbit/s. Cette vélocité repose sur une architecture 3T3R spécifique à la bande des 5 GHz. Ce choix technique permet de maximiser la portée du signal.

Plutôt que de privilégier uniquement la vitesse brute à proximité immédiate de la borne, le constructeur garantit une puissance constante. Le BE36 est donc capable de traverser les obstacles structurels de l’habitat pour maintenir une fluidité exemplaire, même lors d’usages gourmands en bande passante.

La fin des zones blanches grâce à l’intelligence Mesh

Parmi des obstacles majeurs de la connectivité résidentielle réside souvent la configuration architecturale des logements, entre murs porteurs et étages isolés. TCL contourne le problème par la technologie EasyMesh R6. Ce protocole permet de mailler plusieurs unités BE36 pour créer un réseau unique et transparent.

L’utilisateur circule d’une pièce à l’autre sans jamais subir de micro-coupure, puisque le système bascule intelligemment l’appareil sur le point d’accès le plus proche. Cette flexibilité s’accompagne d’un port Ethernet 2,5 GbE. Il propose une solution filaire robuste pour les équipements fixes qui nécessitent une latence minimale, comme les consoles de jeux ou les serveurs de stockage.

Piloter une maison intelligente sans aucun compromis

Au-delà de la simple navigation web, le BE36 a été conçu comme le véritable chef d’orchestre de la domotique moderne. Capable de supporter jusqu’à 512 connexions simultanées, il gère sans broncher l’écosystème croissant des ampoules connectées, capteurs de sécurité et appareils électroménagers intelligents.

La gestion simplifiée via une application dédiée humanise la technologie. Cela rend la configuration d’un réseau complexe accessible à tous. Avec cette solution au premier trimestre 2026 en Europe, TCL ne se contente pas de suivre la vague du Wi-Fi 7 ; la marque cherche à normaliser une connectivité de haute volée, ce qui la rend invisible car parfaitement fiable.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn