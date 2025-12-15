Tapo RV50 Pro Omni : une station qui fait tout, vraiment tout !

Le Tapo RV50 Pro Omni est un robot aspirateur haut de gamme doté d’une puissance de 15 000 Pa. Pensé pour l’autonomie totale, il s’occupe de tout, du nettoyage au vidage.

TP-Link frappe un grand coup avec son nouveau Tapo RV50 Pro Omni. Ce robot aspirateur premium allie puissance, précision et autonomie complète. Grâce à son écosystème connecté et ses innovations embarquées, il promet un nettoyage intelligent, mains libres et sans compromis. De la moquette aux taches tenaces, plus rien ne lui résiste.

Une puissance maîtrisée pour un nettoyage en profondeur

Le Tapo RV50 Pro Omni ne fait pas dans la demi-mesure : avec 15 000 Pa d’aspiration, il s’attaque aux poussières incrustées comme aux poils d’animaux. Cette puissance s’appuie sur la technologie DeepVac™, un trio efficace qui mêle angle d’attaque optimisé, brosse rotative et flux d’air performant. Résultat : une collecte de poussière qui dépasse les 97 %. Les surfaces épaisses comme les tapis ne sont plus un défi, et les coins deviennent enfin accessibles grâce à un bras latéral extensible.

Un robot autonome, vraiment autonome

Le RV50 Pro Omni se démarque aussi par sa capacité à s’entretenir lui-même. Sa station gère tout : vidange, nettoyage des serpillères à l’eau chaude, séchage à 50°C et remplissage automatique. Une prouesse qui limite au maximum les interventions humaines. Finis les cheveux enroulés dans les brosses : la technologie anti-enchevêtrement résout ce problème courant. L’objectif ? Un entretien sans contact, pour une vraie tranquillité d’esprit.

Une navigation intelligente et adaptative

À bord, l’intelligence artificielle coordonne un système de navigation avancé. Celui-ci combine LiDAR et IMU pour offrir une vision à 360° de l’environnement. Le robot reconnaît les obstacles comme les jouets, les câbles et les chaussons, il les évite. Il identifie les zones sales pour les traiter avec plus d’insistance et adapte son parcours pièce par pièce. De jour comme de nuit, sa précision de cartographie et sa gestion des obstacles assurent un nettoyage optimal et fluide, sur mesure, jusqu’à 4 plans mémorisés.

