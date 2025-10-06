TP-Link Tapo : performance, IA et vision nocturne au menu

TP-Link enrichit sa gamme Tapo avec trois nouvelles caméras connectées pour la maison : Tapo C260, Tapo C560WS et Tapo C246D. Simplicité, IA et 4K s’allient pour une sécurité domestique intelligente et accessible.

TP-Link renforce son empreinte sur le marché de la sécurité connectée avec trois nouveaux modèles Tapo : les C260, C560WS et C246D. Ces caméras, pensées pour l’intérieur comme pour l’extérieur, combinent image 4K, IA intégrée et simplicité d’usage. Cela montre la montée en puissance des dispositifs intelligents au service de la protection du foyer face à la demande accrue pour des solutions fiables et accessibles.

4K et intelligence embarquée : la précision au cœur de la surveillance

TP-Link fait franchir un cap technologique à sa gamme Tapo. Les modèles C260 (intérieur) et C560WS (extérieur) misent sur une résolution 4K 8MP et une intelligence artificielle intégrée sans surcoût, capable de distinguer humains, animaux ou sons inhabituels. « Chaque situation est analysée, qu’il s’agisse d’une activité suspecte, d’un bébé en pleurs ou d’un animal de compagnie », précise la marque.

Ces caméras n’envoient que des alertes ciblées, ce qui limite les notifications inutiles. L’audio bidirectionnel permet un dialogue instantané avec les occupants, que ce soit pour rassurer un enfant ou interpeller un visiteur. La vision nocturne avancée garantit une clarté remarquable, même dans l’obscurité totale.

C’est un atout renforcé sur la C560WS grâce à son capteur Starlight 3MP. La robustesse n’est pas en reste : cette dernière, certifiée IP66, résiste à la pluie, au vent et à la poussière. Avec sa motorisation panoramique et inclinable, elle couvre un large champ de vision, idéale pour les jardins ou les parkings.

Tapo C246D : la polyvalence 360° à l’épreuve du quotidien

Plus compacte, la Tapo C246D incarne la polyvalence. Équipée de deux objectifs 2K 3MP, l’un fixe et l’autre panoramique, elle offre une surveillance à 360° sans angle mort. Certifiée IP65, elle s’adapte aussi bien à un salon qu’à une terrasse. Capable de suivre automatiquement les mouvements et de surveiller plusieurs zones à la fois, cette caméra répond aux besoins croissants d’espaces hybrides entre habitat et extérieur.

Conçue pour des installations multiples (murale, plafond, support mobile), elle se distingue par une démarche flexible et évolutive. Puisque la différenciation passe autant par la performance que par l’ergonomie, TP-Link vise clairement les utilisateurs qui recherchent simplicité, fiabilité et adaptabilité. La compatibilité avec le hub Tapo H500, attendue pour novembre 2025, étendra encore ses capacités d’analyse.

Un écosystème unifié et centré sur la confidentialité

Au-delà du matériel, la marque TP-Link mise sur la cohérence d’un écosystème Tapo entièrement intégré. Depuis l’application éponyme, les utilisateurs peuvent visualiser leurs caméras en direct, revoir les enregistrements, paramétrer les alertes et activer les dispositifs de dissuasion sonore ou lumineuse. Les options de stockage local jusqu’à 512 Go ou cloud Tapo Care s’accompagnent de fonctions de confidentialité avancées, comme la définition de zones de blocage ou le mode de couverture physique de l’objectif (sur la Tapo C260).

Les caméras se pilotent également à la voix via Google Assistant et Amazon Alexa. Cela témoigne de la centralisation des usages connectés. Avec des prix publics respectifs de 79,90 € pour la C260, 109,90 € pour la C560WS et 69,90 € pour la C246D, TP-Link signe une offensive solide sur le segment grand public. Ces nouveautés combinent ainsi performance 4K, IA embarquée et respect de la vie privée.

