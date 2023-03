Shadow and Bone pourrait s’arrêter à la saison 3 !

Netflix devrait normalement renouveler Shadow and Bone pour une saison 3. En revanche, aucune quatrième saison n’est prévue pour la populaire série fantastique.

Les huit épisodes de Shadow and Bone saison 2 sont en ligne sur la plateforme de streaming depuis le 16 mars. Si certaines choses vous ont échappé à la fin de cette deuxième saison, nous avons préparé un débrief pour vous. La suite a apporté certaines réponses, mais beaucoup de questions restent en suspens. Shadow and Bone saison 3 peut apporter une conclusion satisfaisante.

Le succès de la deuxième saison est la clé de la saison 3

Les gens sont désormais moins enthousiastes à suivre une série de Netflix. La plateforme de streaming n’a aucun état d’âme à annuler ses productions au bout d’une ou deux saisons, même si l’histoire est loin d’arriver à sa conclusion. Cela a notamment été le cas des titres comme Julie and the Phantoms, Partner Track ou Première proie. Mais Shadow and Bone ne devrait pas connaître une fin brutale. La réception des critiques est plutôt favorable avec une note de 83 % sur Rotten Tomatoes. Depuis sa sortie, la suite de la série fantastique est passée en tête des audiences devant la deuxième partie de You saison 4. Celle-ci connaît vraisemblablement un joli succès.

Cette deuxième saison doit impérativement générer beaucoup de trafic. Shadow and Bone saison 3 pourrait être annulé dans la mesure où le score de la série n’est pas assez satisfaisant.

Shadow and Bone saison 3 et un spin-off au programme

Rappelons que la série de Netflix est adaptée des romans fantastiques de Leigh Bardugo. Eric Heisserer a développé l’adaptation télévisée pour la plateforme de streaming. Son intention a toujours été de faire une œuvre à trois saisons. Une interview accordée au magazine Collider au moment de sa nomination comme showrunner en 2021 confirme cela. Shadow and Bone saison 3 devrait ainsi conclure les aventures d’Alina Starkov.

Au lieu d’une quatrième saison supplémentaire, la série fantastique devrait avoir un spin-off. Heisserer se charge également du développement de cette œuvre dérivée. Dans la mesure où il se concrétise, le spin-off Six of Crows sera une adaptation du roman éponyme de Bardugo.

Ce que réserve la troisième saison de Shadow and Bone

Les deux premières saisons de Shadow and Bone ont presque tout raconté d’Alina et Mal.

Shadow and Bone est le premier opus d’une trilogie de romans. Ce premier livre a servi de base pour la première saison de l’adaptation télévisée de Netflix. Bardugo a écrit deux livres faisant suite aux événements de Shadow and Bone. Il s’agit de Siege and Storm et Ruin and Rising. Les deux romans ont servi de base pour la seconde saison. Il reste donc peu de choses à raconter pour Shadow and Bone saison 3.

Dans les romans, Alina retourne dans sa ville natale en compagnie de Mal pour rénover leur ancien orphelinage. Même dans la mort, le Darkling continue de hanter nos héros. Notamment le prince Nikolai qui semble habiter par une force obscure.

