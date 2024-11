Focus sur les serrures connectées pour une sécurité moderne et pratique

Les serrures connectées offrent bien plus que la simple possibilité de verrouiller ou déverrouiller une porte à distance. Elles permettent également de suivre en temps réel les activités liées aux ouvertures et fermetures. Grâce à une application mobile, vous pouvez contrôler l’accès à votre domicile où que vous soyez dans le monde.

Le fonctionnement de ces dispositifs repose sur des technologies avancées, comme le Bluetooth et le Wi-Fi. Une fois connectée à votre réseau domestique, la serrure reçoit vos commandes directement depuis votre smartphone, ce qui assure une gestion pratique et sécurisée. De plus, l’application mobile associée offre une grande flexibilité : elle permet de configurer des codes PIN ou d’utiliser des badges RFID. Elle élimine ainsi la dépendance aux clés traditionnelles.

Des modèles variés adaptés à vos besoins

La WELOCK Smart Lock SECBN51 est un exemple parfait de serrure connectée multifonctionnelle. Compatible avec des portes de 30 à 70 mm d’épaisseur, elle permet d’accéder via une empreinte digitale, une carte RFID ou une application smartphone. De plus, elle est capable d’enregistrer jusqu’à 100 empreintes digitales et 20 cartes RFID. Ce modèle représente donc une solution idéale pour les familles ou les bureaux. D’ailleurs, avec sa résistance aux intempéries (IP54), il est adapté aux portes extérieures couvertes.

Pour ceux qui préfèrent une combinaison de technologie et de méthodes traditionnelles, la WELOCK Smart Lock Touch41 Cylinder peut être plus intéressante. Elle propose un accès par code grâce à son clavier tactile, tout en conservant une clé de secours en cas de problème. Enfin, la WELOCK Smart Lock PCB41, axée sur la connectivité Bluetooth, s’intègre parfaitement dans les systèmes de maison intelligente. Elle permet une gestion complète via smartphone et prend également en charge les cartes RFID.

Ces serrures connectées répondent aux besoins variés des utilisateurs en termes de sécurité et de confort. C’est donc le moment idéal pour sécuriser votre maison tout en réalisant des économies incroyables. À l’occasion du Black Friday WELOCK Smart Lock, ces modèles sont disponibles avec des remises exceptionnelles.

La campagne, baptisée “Black Friday for Smart Lock”, vous permet de bénéficier de remises incroyables sur leurs serrures connectées. Avec le coupon BF57, les modèles SECBN51 et Touch41 sont disponibles avec une réduction allant jusqu’à 57 euros, soit un prix final de 132 euros. De plus, le modèle PCB41 bénéficie du coupon BF40 qui offre une économie de 40 euros. Modernisez votre sécurité avec ces solutions innovantes et profitez de cette offre exceptionnelle avant qu’elle ne se termine !

Une autre solution pratique et innovante est la serrure connectée avec passerelle Wifi compatible Alexa. Disponible à un prix final de 99 euros, cette offre inclut une livraison rapide depuis un entrepôt européen ainsi qu’une garantie de 2 ans. Elle constitue un excellent choix pour ceux qui souhaitent combiner technologie avancée, compatibilité avec les assistants vocaux, et tranquillité d’esprit grâce à son support et à sa durabilité.

Considérations avant d’acheter une serrure connectée

Avant d’investir dans un tel dispositif de sécurité, il convient de prendre en compte plusieurs facteurs. Vous devez notamment considérer la compatibilité du modèle avec vos portes existantes. Pensez également aux types de fonctionnalités dont vous avez besoin (comme l’ouverture à distance ou les badges RFID) et à votre budget.

Aussi, vérifiez toujours les avis des utilisateurs et comparez les différentes options disponibles sur le marché. Certaines serrures connectées sont mieux adaptées aux maisons individuelles, tandis que d’autres conviennent davantage aux appartements ou aux immeubles collectifs.

Concernant l’installation de ces dispositifs intelligents, elle est généralement assez simple et ne nécessite pas de compétences techniques particulières. La plupart des fabricants fournissent des guides détaillés et des tutoriels vidéo. Par ailleurs, l’entretien des serrures connectées reste minimal, car ces équipements sont conçus pour être durables et résistants aux intempéries. Dans la plupart des cas, il suffit de vérifier régulièrement les mises à jour logicielles via l’application mobile pour garantir leur bon fonctionnement.

Alors, profitez des offres attractives comme celles proposées par Welock durant le Black Friday. Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour faire le saut vers cette nouvelle génération de serrures ! Ne manquez pas les réductions importantes et découvrez comment ces innovations peuvent transformer votre quotidien.

