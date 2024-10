Saviez-vous que One Piece va interrompre sa diffusion ? Voici ce que vous devez savoir !

Les nouvelles autour de l’œuvre d’Eiichiro Oda s’accumulent et laissent les fans dans l’expectative. Aux dernières nouvelles, l’anime One Piece prendrait une pause qui va durer 6 mois. De son côté, le manga n’échappe pas à la tendance. Effectivement, il annonce également une suspension qui pourrait sembler décevante pour ses lecteurs.

Une longue pause de 6 mois pour l’adaptation animée One Piece

Ce week-end, la Toei a surpris la communauté en révélant une pause de tout un semestre pour l’anime One Piece. Les nouveaux épisodes arriveront au mois d’avril 2025. C’est une décision sans précédent pour la série, qui a réussi à maintenir un rythme de diffusion régulier pendant deux décennies. Cette interruption vise à permettre aux équipes de production de travailler sur un format plus condensé et soigné.

Les fans de la franchise One Piece pourraient interpréter cette pause de 6 mois comme une mauvaise nouvelle. Ceci dit, ils auront l’occasion de redécouvrir des épisodes remasterisés, notamment l’arc des Hommes Poissons. Cette opportunité pourrait raviver leur intérêt pour cette partie de l’histoire. L’interruption de la diffusion pourrait également être une chance de renouveler l’engouement pour la série, en attendant le fameux retour.

Le manga également suspendu, un repos nécessaire pour Oda

En parallèle avec la pause de 6 mois, le manga One Piece annonce également un hiatus. Le temps d’arrêt est néanmoins beaucoup plus court, puisqu’il durera deux semaines. Cette interruption permettra à Eiichiro Oda, le créateur de l’œuvre, de se reposer et de trouver de nouvelles idées pour l’arc d’Elbaf.

Les lecteurs pourront se réjouir de la reprise de la parution avec le numéro 50 du Weekly Shonen Jump. Il sortira le 11 novembre de cette année dans les kiosques au Japon. En attendant, quelques pages seront disponibles sous peu et s’accompagneront probablement d’un cliffhanger. Cela maintiendra le suspense et l’excitation autour de One Piece avant son retour après la pause de 6 mois.

En tout cas, cette situation met en lumière l’impact des nouvelles adaptations qui a élargi le public de One Piece. Citons notamment comme la série live-action de Netflix. Malgré les pauses, l’engouement pour la franchise reste fort, alimenté par les projets à venir et les anniversaires célébrés. Les fans doivent simplement faire preuve de patience et se préparer à un retour en force des deux formats dans un futur proche.

