Saison 2 de ‘ Beauty in Black’ sur Netflix : Que se passe-t-il à la fin ?

Accrochez-vous, la saison 2 de Beauty in Black sur Netflix réserve des rebondissements à couper le souffle ! Entre meurtres, trahisons et coups de théâtre, la fin de cette suite laisse les personnages – et les spectateurs – en état de choc.

Kimmie règne en maîtresse, Mallory complote dans l’ombre, et les cadavres s’accumulent. Préparez-vous à un cliffhanger aussi audacieux que addictif. La suite promet encore plus de chaos… et de glamour !

Beauty in Black Saison 2 : Kimmie règne en maîtresse sur l’empire Bellarie

La saison 2 de Beauty in Black diffusée sur Netflix démarre sur les chapeaux de roues : Kimmie, interprétée par Taylor Polidore Williams, annonce clairement à la famille Bellarie qu’elle ne se laissera plus marcher sur les pieds.

Nouvelle épouse d’Horace et COO de l’entreprise familiale, elle compte bien moderniser l’empire capillaire Beauty in Black — même si cela signifie bousculer les héritiers légitimes, Roy et Charles, ainsi que l’ex-épouse rancunière Olivia et l’oncle trouble Norman.

Kimmie, une héroïne qui assume son pouvoir

Alors qu’Horace suit un traitement contre le cancer en Italie, Kimmie prend les rênes de l’entreprise avec une assurance déconcertante. Loin d’être une simple opportuniste, elle révèle des compétences insoupçonnées et un plan bien ficelé.

Son évolution artistique est d’ailleurs saluée par Williams elle-même : « Son courage vient d’Horace, qui l’a coachée pour survivre au sein de cette famille et prendre la place qui lui revient ».

Cliffhangers sanglants, luttes de pouvoir et trahisons familiales : la saison 2 de Beauty in Black (Netflix) s’achève sur une première partie haletante. Voici l’explication complète de cette fin qui laisse Kimmie et les Bellarie en plein chaos.

Mallory, une rivale prête à tout

Mallory, interprétée par Crystle Stewart, ne compte pas se laisser voler la vedette sans combattre. Son charme n’est qu’une façade tactique, et face à la détermination de Kimmie, sa véritable nature va resurgir. « Elle respecte Kimmie, mais cela pourrait autant déboucher sur une alliance que sur une rivalité acharnée », confie Stewart. Les spectateurs devraient assister à un duel aussi élégant que impitoyable.

Charles, entre amour et crime

La vie secrète de Charles bascule lorsque Roy le surprend avec son amant, Varney. Pour empirer les choses, Charles se retrouve impliqué dans une fusillade mortelle après une tentative de vol. La situation dégénère lorsqu’il tente de faire disparaître les corps — une scène digne de Dexter — et que Varney commence à douter de sa loyauté.

Rain et Sylvie, du chaos à la complicité

Rain, meilleure amie de Kimmie, survit à son opération esthétique ratée mais cherche vengeance. Avec l’aide d’Officier Alex, elle confronte Daga — ce qui tourne au drame. Par ailleurs, en voulant protéger Sylvie d’une prétendue agression, Rain pousse Glen par la fenêtre. Kimmie devra une fois de plus voler à leur secours, prouvant que leur amitié est plus forte que les pires crises.

Angel, un rescapé en sursis

Bien qu’Horace ait ordonné sa mort, Angel a miraculeusement survécu à une attaque au bus stop. Désormais caché dans la maison des Bellarie, il profite de leur carte de crédit mais vit dans la peur que Jules ne découvre qu’il est en vie et ne s’en prenne à sa famille.

La suite promet encore plus de surprises

La deuxième partie de la saison s’annonce explosive : Mallory préparera sa revanche, des alliances inattendues se formeront et les cliffhangers seront plus choquants que jamais. Les créateurs promettent « des retournements qui vous feront douter jusqu’à la dernière seconde ». Beauty in Black continue de mêler drames familiaux, suspense et glamour avec une maestria addictive.

