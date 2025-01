Robots de tonte sans fil : découvrez AiConic® Cramer

La tonte des pelouses entre dans une nouvelle dimension grâce à la gamme AiConic® de Cramer. Ces robots de tonte sans fil périphérique offrent des performances révolutionnaires, adaptées aussi bien aux professionnels qu’aux particuliers. Dotée d’une technologie de pointe, cette gamme promet un entretien des espaces verts précis et entièrement autonome.

Une précision inégalée avec RTKVision™

Les robots AiConic® se distinguent par leur système RTKVision™, une technologie innovante qui combine caméras, radars et signaux satellites. Ce système garantit une précision centimétrique. Il permet aux robots de naviguer facilement dans des jardins complexes. Contrairement aux modèles traditionnels dotés de fils périphériques, ces robots utilisent une antenne locale RTK et des signaux GPS pour suivre des trajectoires optimisées. Je découvre que ces appareils s’adaptent à des terrains de toutes tailles, jusqu’à 12 000 m² pour le modèle phare AiConic® 12. Ils contournent efficacement les obstacles et ajustent leurs parcours. Ainsi, ils assurent une qualité de tonte uniforme et diminuent le temps nécessaire pour entretenir la pelouse.

Des performances pensées pour tous les besoins

La gamme AiConic® comprend plusieurs modèles : les AiConic® 3, 5, 8 et 12. Chaque robot est équipé de lames tranchantes et d’un disque de coupe performant. Ces caractéristiques permettent une tonte précise, même sur des terrains difficiles ou des pentes de plus de 45 %. Je remarque que ces fonctionnalités sont particulièrement adaptées aux professionnels qui gèrent des espaces publics, des terrains sportifs ou de grandes propriétés privées. Cramer met également en avant une approche durable. Les batteries lithium-ion de ces robots sont conçues pour offrir une longue autonomie et de respecter l’environnement. Par conséquent, leur efficacité énergétique réduit la consommation d’électricité et offre une performance optimale.

Une gestion simplifiée grâce à Cramer Connect

Pour les utilisateurs en quête d’un contrôle simplifié, l’application Cramer Connect centralise la gestion des robots. Disponible sur mobile, cette plateforme permet de définir des zones de tonte, d’ajuster les horaires et de surveiller l’état des robots en temps réel. Cette connectivité 4G intégrée s’avère particulièrement utile pour les professionnels devant gérer plusieurs appareils à distance. Avec sa gamme AiConic®, Cramer propose une solution qui conjugue technologie, durabilité et simplicité. Ces robots incarnent l’avenir de l’entretien des pelouses. Ils offrent des performances exceptionnelles sans faire de compromis.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.