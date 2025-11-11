Ring Intercom Video : quand la sécurité d’immeuble devient connectée

Le nouveau Ring Intercom Video offre une sécurité visuelle complète pour les habitants d’immeubles. Grâce à sa connectivité et à son contrôle à distance, cet interphone intelligent transforme la vie en appartement.

Ring enrichit sa gamme de sécurité connectée avec un interphone vidéo conçu pour les citadins. Le Ring Intercom Video associe confort, visibilité et protection dans un design simple à installer. Compatible avec Alexa et l’application Ring, il permet de voir, parler et ouvrir à distance. Une solution pensée pour renforcer la sécurité des immeubles sans compromettre la praticité.

Un contrôle total de l’entrée, depuis n’importe où

Depuis 2022, le Ring Intercom a conquis les citadins grâce à sa promesse : reprendre la main sur l’accès à leur immeuble, où qu’ils se trouvent. Le nouveau Ring Intercom Video pousse l’expérience plus loin. Grâce à la vidéo en direct et à l’audio bidirectionnel, les utilisateurs peuvent voir et dialoguer avec leurs visiteurs avant de leur ouvrir.

Intégré à l’application Ring, l’appareil permet de gérer l’entrée du bâtiment depuis son mobile. La compatibilité avec les écrans Echo Show offre un confort vocal et visuel inédit. Une innovation qui transforme l’interphone classique en outil intelligent de sécurité résidentielle.

Une technologie au service de la tranquillité

Le Ring Intercom Video ne se contente pas de reproduire les fonctions d’un interphone classique. Il les enrichit d’une véritable dimension visuelle et connectée. Voir qui se trouve à l’entrée, vérifier l’identité d’un livreur ou d’un invité, répondre à distance; ce sont autant de gestes simples qui participent à la sérénité du quotidien.

Pour ceux qui voyagent souvent ou travaillent à l’extérieur, la possibilité de contrôler les accès à tout moment représente un atout majeur. En un instant, l’utilisateur peut observer, échanger et décider d’accorder ou non l’entrée, sans compromis sur la sécurité.

Une installation simplifiée et un accès repensé

Ring Intercom Video se démarque par sa facilité d’installation. Aucune modification structurelle n’est requise ! Il s’adapte à la majorité des interphones existants et peut être monté en moins d’une heure. Idéal pour les locataires comme pour les propriétaires, son design amovible lui permet de déménager avec son utilisateur.

Compatible avec le service Livraisons Vérifiées Amazon, il autorise un accès temporaire et sécurisé aux livreurs identifiés pour déposer les colis à l’intérieur des immeubles. Alimenté par une batterie lithium-ion rechargeable et connecté en Wi-Fi 2,4 GHz, le dispositif combine robustesse, simplicité et innovation.

