J’ai testé la Eufy SoloCam E42 : une caméra 4K solaire vraiment “tout-en-un” ?

Je suis du genre prudente, et la sécurité de ma maison me tient particulièrement à cœur. J’ai donc décidé de tester la Eufy SoloCam E42, une caméra de surveillance qui promet un peu tout.

Elle propose notamment une résolution 4K ultra-détaillée, une vision à 360° et une alimentation solaire censée lui donner une autonomie quasi illimitée. Elle présente aussi des fonctions dissuasives avec projecteur, stroboscope et sirène, et surtout, la possibilité de tout gérer en local sans abonnement cloud. Autant dire que sur le papier, elle s’impose comme une solution “tout-en-un” extrêmement intéressante. Toutefois, les promesses ne suffisent pas, et je voulais savoir la réelle valeur de cette caméra. Je vous raconte ce que j’en pense.

Caractéristiques techniques

Résolution vidéo : 4K Ultra HD (8 MP)

: 4K Ultra HD (8 MP) Objectif / ouverture : f/1.6

: f/1.6 Zoom : numérique ×8 (via IA, avec perte de qualité selon la distance)

: numérique ×8 (via IA, avec perte de qualité selon la distance) Champ de vision / rotation : vision horizontale à 360° grâce au pan/tilt automatique avec suivi IA

: vision horizontale à 360° grâce au pan/tilt automatique avec suivi IA Éléments dissuasifs : projecteur intégré, stroboscope rouge/bleu, sirène puissante (≈ 103–105 dB)

: projecteur intégré, stroboscope rouge/bleu, sirène puissante (≈ 103–105 dB) Alimentation / solaire : technologie SolarPlus™ 2.0 intégrée ; promesse de recharge complète avec 2 h d’ensoleillement (variable selon météo et exposition)

: technologie SolarPlus™ 2.0 intégrée ; promesse de recharge complète avec 2 h d’ensoleillement (variable selon météo et exposition) Stockage local / extension : mémoire locale ou via HomeBase S380 (HomeBase 3) ; extensible jusqu’à 16 To via disque dur connecté à la HomeBase

: mémoire locale ou via HomeBase S380 (HomeBase 3) ; extensible jusqu’à 16 To via disque dur connecté à la HomeBase Compatibilité : HomeBase S380 (HomeBase 3)

: HomeBase S380 (HomeBase 3) Intégration possible : Alexa, Google Assistant et Apple Home (via HomeBase)

: Alexa, Google Assistant et Apple Home (via HomeBase) Dimensions : 91,8 × 91,8 × 129,3 mm

: 91,8 × 91,8 × 129,3 mm Poids : environ 520 g (hors panneau solaire)

: environ 520 g (hors panneau solaire) Étanchéité / résistance : certification IP65 (résistante à la poussière et aux projections d’eau)

Déballage et premières impressions

Quand j’ai ouvert la boîte, j’ai trouvé la caméra seule dans le kit de base, assez compacte malgré son design cubique et cylindrique d’environ 92 mm de côté. Son poids est surprenant (un peu plus de 500 g), ce qui inspire confiance. Cependant, il m’a tout de suite fait comprendre qu’il fallait un support solide pour l’accrocher correctement.

Dans certains packs, le panneau solaire est inclus et détachable. Je trouve cela très pratique : on peut le placer indépendamment pour capter un maximum de soleil. De même, le kit propose de la visserie et des supports adaptés pour un mur ou un poteau. Il inclut également un câble USB-C si on veut opter pour l’alimentation filaire. Enfin, dans les bundles plus complets, il y a le HomeBase S380 (ou HomeBase 3). Celui-ci est indispensable pour débloquer toutes les fonctions avancées comme l’IA embarquée et le stockage étendu.

Esthétiquement, la Eufy SoloCam E42 n’est pas une petite caméra discrète, mais elle dégage une impression de robustesse. Elle n’a rien d’un gadget fragile, et je trouve que ça colle bien à son rôle de gardienne de l’entrée.

Installation et configuration de la Eufy SoloCam E42

L’installation est plutôt classique grâce à l’application Eufy. Après avoir scanné le QR code et relié la caméra à la HomeBase, j’ai pu la configurer assez rapidement. Le seul vrai défi, c’est de trouver le bon emplacement. Il faut que la caméra ait une vue dégagée, mais que le panneau solaire reçoive assez de lumière directe.

J’ai dû réfléchir un peu à la meilleure orientation, surtout parce que je voulais qu’elle surveille ma façade tout en gardant un ensoleillement suffisant. Le pan/tilt à 360° m’a rassurée, car même si l’angle de pose n’est pas parfait, la caméra peut pivoter pour couvrir une large zone. Dans mon cas, ça a limité le besoin d’installer plusieurs caméras.

Une application complète, mais parfois brouillonne

L’application Eufy est bien fournie. On retrouve toutes les principales fonctions, dont la vision en direct, les alertes en temps réel, l’historique vidéo et les réglages des zones d’activité. Il y a même un mode “privacy” pour désactiver temporairement la surveillance. De plus, on peut affiner la détection : humain, véhicule ou animal. C’est un aspect indispensable si on veut éviter les notifications à chaque passage de chat.

Avec le HomeBase 3, j’ai pu tester des options plus poussées comme la reconnaissance ou le suivi coordonné entre caméras. Cependant, il faut reconnaître que l’écosystème Eufy est parfois un peu désordonné. J’ai lu des témoignages d’utilisateurs qui regrettaient que la caméra soit disponible sur Amazon avant même que le site officiel ne donne toutes les infos nécessaires. Cela donne l’impression d’un lancement précipité. Moi-même, j’ai parfois trouvé l’interface pas totalement fluide, avec un petit temps de latence pour certaines notifications.

L’intelligence artificielle et le suivi automatique

La grande promesse de la Eufy SoloCam E42, c’est son IA. Elle détecte les humains ou véhicules, pivote pour les suivre et peut même zoomer automatiquement. En théorie, cela limite drastiquement les angles morts et rend les alertes bien plus pertinentes que sur une caméra basique.

Dans la pratique, j’ai trouvé que le suivi était plutôt réactif quand la lumière était bonne et que la cible n’était pas trop rapide. Cependant, j’ai quand même eu quelques ratés : un piéton partiellement caché par un arbre n’a pas été suivi correctement. D’ailleurs, en basse lumière, l’IA m’a semblé moins précise. J’imagine que ce sera un point à surveiller sur la durée, surtout si vous avez une allée fréquentée ou des zones avec beaucoup de passages.

La qualité d’image de la Eufy SoloCam E42

En plein jour, l’image en 4K est vraiment un gros atout. Les détails sont nets, même à distance. J’ai pu lire une plaque d’immatriculation à environ dix mètres, ce qui est plutôt rassurant. En outre, le zoom ×8 est uniquement numérique, donc forcément la qualité baisse si on pousse trop. Ceci dit, ça reste exploitable pour identifier quelqu’un ou isoler un détail.

La nuit, le projecteur et le stroboscope aident beaucoup à éclairer la scène. De plus, l’IA active adapte bien la détection. Néanmoins, encore une fois, la qualité dépend énormément des conditions. Un éclairage public à proximité améliore beaucoup le rendu, alors qu’un endroit totalement sombre reste difficile.

Des fonctions dissuasives efficaces

J’ai aussi voulu tester la partie “dissuasion” de la Eufy SoloCam E42. Entre le projecteur, le stroboscope rouge et bleu, et la sirène qui monte jusqu’à 105 dB, je peux vous dire que ça ne passe pas inaperçu. C’est même un peu trop agressif si vous déclenchez ça accidentellement.

Cependant, en cas d’intrusion réelle, je pense que l’effet peut être radical. L’intrus est aveuglé, surpris par le bruit, et filmé en même temps. Après, comme toujours, l’efficacité dépend de la rapidité de déclenchement et de la couverture lumineuse. Une allée large sera bien couverte, mais un jardin avec des zones d’ombre risque de poser problème.

Autonomie et consommation énergétique de la Eufy SoloCam E42

Eufy annonce que deux heures d’ensoleillement suffisent pour recharger complètement la caméra. Franchement, c’est optimiste. Chez moi, avec un panneau de 3W et un ensoleillement moyen, j’ai constaté que la charge journalière était correcte. Toutefois, elle n’était pas suffisante quand la météo était mauvaise plusieurs jours d’affilée.

La caméra consomme environ 150 à 200 mAh par jour en usage normal. Le panneau, lui, peut produire entre 450 et 600 mAh dans de bonnes conditions. En pratique, si le soleil est derrière des nuages ou si l’orientation n’est pas parfaite, il faut prévoir une alimentation de secours via USB-C. L’avantage, c’est que branchée en filaire, la Eufy SoloCam E42 peut enregistrer en continu 24/7. C’est un réel avantage si vous cherchez une surveillance permanente.

