Respira saison 2 sur Netflix : Explication des derniers twists de la fin

La saison 2 de Respira sur Netflix nous a laissés aussi essoufflés que ses personnages ! Alors que les trahisons et les secrets s’accumulaient à l’hôpital Sorolla, le final a réservé des twists à couper le souffle.

Qui a bien pu aider Sophie à s’échapper ? Nicolas a-t-il survécu à cet accident suspect ? Et Patricia, élue mais pas vraiment guérie ? Accrochez-vous, on vous explique tout sur ce final électrique qui prépare déjà une saison 3 explosive !

« Respira » : À l’hôpital Sorolla, les scalpel se croisent et les secrets s’opèrent

Alors que l’hôpital Joaquin Sorolla tente de panser ses plaies, une tempête bien plus redoutable s’annonce à son horizon. La décision de la présidente Patricia de privatiser l’établissement ouvre grande la porte à une nouvelle ère, marquée non pas par le soin, mais par le profit.

Le nouvel homme fort, Nicolas, n’est autre que le père de Biel, qui l’a jadis abandonné lors de son cancer. Son retour, teinté de promesses de rédemption, s’accompagne de méthodes managériales brutales et de la mystérieuse oncologue française Sophie Lafont, porteuse d’un traitement expérimental qui pourrait bien tout changer… ou tout faire basculer.

Nicolas, un patron au lourd passé

L’arrivée de Nicolas à la tête du Sorolla est un séisme aux multiples répliques. Pour Biel, c’est la résurgence d’une figure paternelle honnie, celle qui a fui face à la maladie. Pour le personnel, c’est l’incarnation d’une logique financière impitoyable.

Nicolas ne tarde pas à imposer son style : partenariat risqué avec le géant pharmaceutique Healock, gestion autoritaire et investigation contre le médecin Lluís, rétrogradé pour avoir sauvé sa petite amie Jesica. Malgré ses déclarations d’intentions, son passé et ses actions laissent planer un doute persistant : est-il vraiment un homme changé ?

Sophie Lafont, une sauveuse… trop parfaite

Le premier coup d’éclat de Nicolas est de recruter Sophie Lafont, une oncologue de renom, pour prendre la tête du service et superviser le traitement révolutionnaire de Patricia. Présentée comme une chance pour l’hôpital et ses patients, Sophie cultive pourtant le mystère.

Son traitement est entouré de secret, ses données sont inaccessibles et son passé semble fait de déménagements successifs. Si Patricia, désespérée, y voit son ultime espoir, le médecin légiste Nestor, lui, flaire immédiatement l’arnaque. Son instinct ne tarde pas à être confirmé.

L’enquête et le scandale

Poussés par une méfiance grandissante, Nestor et Biel, bientôt rejoints par la chirurgienne Pilar, se lancent dans une périlleuse enquête. Ils découvrent que Sophie a trafiqué les données de son étude, gonflant artificiellement son taux de succès de 40% à 60%.

Des patients, comme Ximo, sont morts sans connaître les réels dangers. La révélation est explosive. Dans un élan impulsif, Pilar décide de contourner les procédures et alerte directement la police, espérant prendre la coupable de court. Une décision aux conséquences imprévisibles.

La fuite et l’accident

Alors que les policiers s’apprêtent à arrêter Sophie, celle-ci disparaît mystérieusement, son laboratoire vidé de toute preuve. La question est sur toutes les lèvres : qui l’a prévenue ? Les soupçons se portent naturellement sur Nicolas, auquel Biel avait imprudemment confié le secret.

Une conversation téléphonique houleuse s’engage entre le père et le fils. Nicolas clame son innocence, mais au cœur de leur échange, un terrible accident de la route survient, laissant Nicolas entre la vie et la mort. L’identité du complice de Sophie reste, plus que jamais, une énigme.

Des vies en suspens

Dans la tourmente, les destins personnels vacillent. Patricia, bien que largement guérie par le traitement, ne peut en recevoir la dernière séance cruciale, condamnant sa rémission à n’être que temporaire. Une ombre au tableau de sa victoire aux élections. Jesica, survivante de son agression, doit affronter de lourdes séquelles physiques.

La relation de Quique avec le chirurgien Jon vole en éclats lorsque la fille de ce dernie. Lola, est hospitalisée après avoir ingéré de l’ecstasy trouvée chez son père. Dans un final haletant, Lucia et Biel, guidés au téléphone, doivent pratiquer une césarienne d’urgence pour sauver le bébé prématuré d’Irene, la compagne de Nicolas. Au cœur du chaos, des vies sont sauvées, les vies des autres vont mal. Et l’avenir de l’hôpital Sorolla reste plus incertain que jamais.

