Box IA locale et caméra 24 MP : les annonces Reolink au CES 2026

Reolink a dévoilé ses nouveautés IA au CES 2026 avec une Box intelligente locale et une caméra de sécurité triple objectif 24 MP. L’entreprise renforce son écosystème pour une sécurité connectée plus fluide et durable.

À l’occasion du CES 2026, Reolink dévoile une série d’innovations en matière de sécurité connectée. Parmi elles, une box IA locale, des caméras panoramiques puissantes et des solutions autonomes alimentées à l’énergie solaire. Porté par un partenariat avec Qualcomm, l’écosystème Reolink gagne en intelligence, performance et sobriété énergétique. L’objectif : rendre la vidéosurveillance accessible et proactive pour tous.

Une Box IA locale, rapide et souveraine

Le lancement phare du stand Reolink est sans conteste sa AI Box, un concentré d’intelligence embarquée propulsé par la puce Qualcomm Dragonwing™ Q8 Series. Cette unité centrale traite l’ensemble des données vidéo localement et évite le cloud et ses risques pour la confidentialité. Résultat : des performances renforcées, des latences réduites et une confidentialité préservée.

Compatible avec la majorité des produits Reolink, cette box redonne vie aux anciens modèles avec des fonctionnalités IA dernier cri sans nécessiter de remplacement. Parmi elles : des alertes contextuelles générées à partir de simples phrases comme « quelqu’un jette un objet par-dessus la clôture », des descriptions automatiques d’événements et une recherche vidéo enrichie en langage naturel.

OMVI X16 : une triple vision pour une surveillance proactive

Autre innovation remarquée : la OMVI X16 PoE, caméra de sécurité à triple objectif, totalise 24 MP, avec ultra-grand-angle et zoom optique motorisé. Cette caméra associe deux objectifs panoramiques 16 MP et offre une vue de 180° à un capteur PTZ 8 MP capable de zoomer 16×, de pivoter à 360° et de s’incliner à 140°, le tout à grande vitesse.

L’algorithme de suivi intelligent permet de verrouiller automatiquement un sujet détecté, et de le suivre en gros plan sans interruption, même s’il quitte le champ initial. Les utilisateurs peuvent aussi interagir avec la scène ! Un simple clic sur l’image panoramique suffit à repositionner le zoom, déclencher des patrouilles ou anticiper des intrusions.

Autonomie, solaire et IA : Reolink couvre tous les terrains

Aux côtés de cette vitrine technologique, Reolink s’adresse aussi au grand public avec des caméras sur batterie conçues pour durer. Grâce à un partenariat avec Qualcomm et sa puce QCC730 à faible consommation, cette nouvelle gamme promet jusqu’à 96 % d’autonomie en plus que la moyenne du marché.

Enfin, la Solar Floodlight Cam illustre la vision d’un futur sans fil et autonome. Dotée d’un projecteur de 1 000 lumens, d’une vue 150° en 4 MP et d’un panneau solaire 3 W, elle fonctionne avec une heure d’ensoleillement par jour. Un produit taillé pour la surveillance extérieure, même en conditions difficiles.

