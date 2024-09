Bleach : tout ce que l’on sait du remake en live-action !

Une bonne nouvelle pour les adeptes de mangas et d’animes ! Voici toutes les infos concernant le futur remake en live-action de Bleach qui a fuité sur la toile ces derniers jours !

Après Netflix, Hollywood veut également sa part du gâteau pour Bleach avec ce remake en live-action ! En passant plusieurs années dans l’ombre, cette œuvre phare de Tite Kubo, retrouve ses lettres de noblesse. En effet, l’anime avait été jugée comme un véritable flop par rapport à Naruto et One Piece. Cependant, avec la série animée Thousand-Year Blood War, il semblerait qu’elle fait peau neuve. C’est certainement la raison pour laquelle son adaptation en live-action fait écho auprès des fandoms. Leaks ou pas leaks, voici ceux que nous savons concernant ce remake, surtout si vous êtes un passionné du genre !

Remake en live-action de Bleach : Warner Bros. Pictures aux manettes ?

Il faut croire que celui qui sera en charge de produire le remake en live-action de Bleach n’est autre que Warner Bros, si nous nous référons aux rumeurs. En effet, la maison de production serait en pleine préparation pour cet opus. Il a été mentionné qu’elle rechercherait actuellement un scénariste et un réalisateur afin de mener à bien le projet.

Ce remake serait destiné au petit écran et pourrait potentiellement enrichir le catalogue de la plateforme Max. Si cette information se concrétise, elle marquerait un pas de plus vers l’expansion des adaptations d’anime en live-action. Ainsi, le Bleach de Warner Bros se retrouvera au même piédestal que le One Piece de Netflix !

Un projet pour marquer le retour triomphal de Bleach ?

Le lancement de Bleach: Thousand-Year Blood War a redynamisé la popularité de l’anime auprès des fans anciens et nouveaux. Cet arc narratif, qui clôture l’histoire avec un affrontement monumental, a réussi à captiver un public vaste, séduisant non seulement les passionnés de longue date, mais aussi les spectateurs qui découvrent cet univers complexe pour la première fois. Ce regain d’intérêt a ravivé les spéculations autour de l’avenir de la franchise, notamment un remake en live-action !

Est-ce que ce pari serait risqué pour Warner Bros par rapport à la réputation de Bleach ?

Vous partagez certainement cet avis, la plupart des adaptations en live-action des animes dans le passé ont été un véritable flop. Pour Bleach, la méfiance des fans par rapport à un remake en live-action ne sort pas du lot. Comme cette anime présente des personnages complexes et un style visuel distinctif, le pari sera très risqué et présentera son lot de défis. Il est évident que les spectateurs ne passeront pas outre l’examen minutieux de chaque détail. Quoi qu’il en soit, des adaptations comme One Piece ont démontré qu’il est possible de réussir là où les autres ont échoué. Par contre, tout dépendra de la direction artistique et de la fidélité à l’œuvre originale.

Qu’est-ce que les fans peuvent attendre de ce remake en live-action de Bleach ?

Pour l’instant, peu de détails concrets ont été révélés sur cette adaptation en live-action. Le choix du casting, le budget alloué, et la direction artistique restent des mystères. De plus, l’histoire du film est un sujet de spéculation. S’agira-t-il d’une adaptation fidèle du début de la série, ou d’un arc plus spécifique ? Peut-être que des éléments de Thousand-Year Blood War seront intégrés pour surfer sur la popularité de l’anime actuel. On ne sait pas encore grand-chose sur le sujet, toutefois rester connecté pour ne rien rater au sujet ce remake en live-action de Bleach. En attendant, vous pouvez visionner l’anime sur Disney Plus pour plonger au cœur de l’action !

