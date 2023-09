Cet anime de votre enfance revient en live-action : pour le meilleur ou le pire ?

Alors que l’anime One Piece cartonne sur Netflix, une autre série culte des années 80 connaît un regain de popularité. Les Mystérieuses Cités d’Or s’apprêtent à recevoir leur propre adaptation en live-action. Elles sont célèbres pour leur narration captivante et leur exploration aventureuse. Cette annonce a été faite dans un communiqué de presse par C4 Productions. Elle a ensuite été relayée par Allociné, suscitant l’excitation des fans de cette série emblématique.

Une série des années 80 qui a marqué des générations

Pour rappel, Les Mystérieuses Cités d’Or ont été adaptées du roman La Route de l’Or de Scott O’Dell. Elles ont été diffusées pour la première fois en juin 1982. Cette série, composée d’une seule saison de 39 épisodes, a marqué toute une génération.

Ses aventures palpitantes et ses personnages inoubliables, notamment le jeune Esteban en quête des légendaires Cités d’Or, ont captivé les spectateurs.

Une série courte qui a su captiver le public

Bien que la série originale ait été relativement courte, elle a réussi à captiver les spectateurs. De plus, elle est devenue un véritable classique. Son succès a même conduit à la création d’une suite en 2012. Cette suite est composée de pas moins de 78 épisodes, prolongeant ainsi l’histoire d’Esteban et de ses amis.

Mystérieuses cités d’or : L’attente autour de l’adaptation en live-action

L’annonce de l’adaptation en live-action des Mystérieuses Cités d’Or a généré de nombreuses attentes. Cependant, pour l’instant, les détails précis de cette nouvelle production restent un mystère. Aucune date de sortie n’a été annoncée. Les fans attendent avec impatience les premières images et informations concernant ce projet excitant.

Le succès de One Piece en live-action

Actuellement, c’est One Piece qui suscite un engouement majeur en tant que série live-action la plus populaire sur Netflix. En effet, elle est diffusée dans plus de 80 pays à l’heure actuelle. Les critiques sont certes divisées. Cependant, déjà, One Piece accumule 18,5 millions de vues pour 140,1 millions d’heures visionnées en quatre jours.

Une autre adaptation en vue : Avatar

Par ailleurs, les fans de la licence Avatar peuvent se réjouir. Une adaptation en prises de vues réelles de cette série est également en préparation sur Netflix.

Bien que cela n’ait pas encore été officiellement confirmé par Netflix, cette nouvelle a déjà créé un énorme enthousiasme. Les fans d’Avatar attendent avec impatience de voir comment cette série bien-aimée sera adaptée pour l’écran.

Au-delà des Mystérieuses cités d’or, Un engouement pour les adaptations en live-action

En résumé, l’annonce de l’adaptation en live-action des Mystérieuses Cités d’Or suscite l’enthousiasme des fans. De même, le succès de la série One Piece sur Netflix renforce cette excitation. Avec l’ajout potentiel de la licence Avatar à cette tendance, les adaptations en live-action de séries animées continuent de faire sensation. Elles captivent les téléspectateurs du monde entier.