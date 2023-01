Comment regarder Super Bowl 2023 gratuitement en ligne ?

Qui dit Super Bowl, dit grande fête et compétition sportive. Et cette année encore, cette rencontre entre les meilleures équipes du football américain est le rendez-vous privilégié des amateurs du ballon ovale. Alors, enfilez votre maillot préféré et découvrez dans ce guide comment regarder le Super Bowl 2023 gratuitement, quelle que soit votre localisation.

Le 12 février prochain, les champions de la National Football Conference (NFC) et l’American Football Conference (AFC) vont se retrouver en face à face au State Farm Stadium à Glendale en Arizona pour une ultime rencontre. Comme cette finale de la ligue de football américain ne se déroule qu’une fois par an, ce match est un rendez-vous à ne rater sous aucun prétexte. Alors, laquelle des deux équipes décrochera le titre de champion ? Pour ne rien rater de cette rencontre, découvrez comment regarder le Super Bowl 2023 même à l’autre bout du monde.

Le Super Bowl 2023 : regarder le football américain autrement avec Molotov

Le Super Bowl 2023 s’annonce d’ores et déjà comme un événement incontournable pour les passionnés de football américain. Si vous souhaitez regarder le match sans vous payer la moindre centime, Molotov est l’application qu’il vous faut.

Il s’agit d’un service de distribution de télévision par Internet en Over the Top (OTT) offrant une variété de chaînes de télévision en direct et en différé. Le tout disponible sur tous vos écrans connectés. On peut notamment citer les ordinateurs de bureau et portables, les smartphones et les tablettes. Sans oublier les téléviseurs intelligents et les consoles de jeu.

Ainsi, vous pourrez regarder le Super Bowl 2023 gratuitement depuis le confort de votre domicile, votre bureau et n’importe où vous voulez dès lors que vous avez accès à Internet. Pour ce faire, il suffit d’installer l’application.

La télé partout en Europe avec Molotov Plus

Il est à noter que Molotov est disponible dans plus de 30 pays, notamment la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, le Royaume-Uni, l’Espagne, l’Irlande, le Portugal et l’Autriche. En revanche, il faudra vous abonner à Molotov plus pour pouvoir accéder à l’application en dehors de l’Hexagone. Pour 4,99 € par mois et sans engagement, ce plan premium vous permet d’accéder à 80 chaînes de télévision française, dont la TNT, en direct et à la demande partout en Europe. Mis à part le match du Super Bowl 2023, vous avez de ce fait la possibilité de suivre des milliers de programmes télé.

Cerise sur le gâteau, lorsque vous regardez un contenu en clair sur la plateforme avec Molotov Plus, vous pouvez interrompre le programme retransmis. Vous avez également la possibilité de revenir en arrière ou au début si vous le souhaitez. Molotov Plus vous permet également d’accéder à vos contenus en HD et sur plusieurs écrans en simultané.

Regarder le Super Bowl 2023 où que vous soyez avec un VPN

Le Super Bowl est un événement sportif très prisé qui est uniquement disponible dans certains pays. Cela signifie que si vous voyagez à l’étranger, il y a de fortes chances que vous ne puissiez pas accéder aux différentes rencontres. Heureusement, il existe une solution qui vous permet de contourner ces restrictions géographiques : le VPN.

Cette solution vous permet de modifier l’adresse IP de votre appareil afin d’accéder aux contenus normalement indisponibles dans votre région.