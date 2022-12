Maroc/France: où regarder le match en streaming et à la TV gratuitement ?

On y est ! Le match opposant le champion de 2018 et l’étoile montante qui a renvoyé De Bruyne, CR7 et Carvajal chez eux se déroulera ce mercredi à 20 h. Découvrez dans ce guide comment regarder le match Maroc/France où que vous soyez.

Même les pronostiqueurs professionnels n’arrivent pas à déterminer qui sortira vainqueur du match Maroc/France. Comme le disait Aimé Jacques “Le travail individuel peut aider à gagner un match, néanmoins, c’est l’esprit d’équipe et l’intelligence collective qui ramène la coupe du monde au pays”. Entre autres, l’équipe qui aura le meilleur jeu pourra avoir sa place dans la grande finale de la coupe du monde 2022. Alors, qui pourra aller en finale ?

Comment regarder le match France/Maroc en streaming ou en replay ? À la TV, TF1 diffusera le match en clair. En streaming, vous avez plusieurs choix. Nous recommandons Molotov qui vous donne la possibilité de regarder les demi-finales de la Coupe du monde 2022 en direct ou en replay, même depuis l’étranger, sur tous vos appareils. Voici les étapes à suivre : Téléchargez l’application Molotov

Inscrivez-vous à l’offre Molotov Plus pour profiter complètement du service.

Connectez-vous à votre compte

Regardez librement ou Enregistrez le match pour les revoir à tout moment

Vivez la passion du foot en direct ou en replay sur Molotov

L’un des matchs tant attendus de la Coupe du Monde 2022 au Qatar s’est déroulé la soirée du dimanche sur la pelouse du stade Al-Bayt. Après un match difficile, mais convaincant contre l’Angleterre, la France nous a prouvé une fois de plus qu’elle est un grand pays du football. Elle se qualifie ainsi haut la main pour le dernier carré de la Coupe du monde 2022 et va vivre face aux Lions de l’Atlas sa deuxième demi-finale consécutive ce mercredi 14 décembre.

Cette rencontre décisive sera retransmise en direct sur grand écran dans de nombreuses villes de France. Bien sûr, les supporters des Bleus pourront toujours suivre le match gratuitement et en clair sur TF1. Et si vous êtes en déplacement à l’étranger ou si vous habitez en dehors de la France, Molotov vous permet de suivre l’intégralité de ce face à face depuis tous vos écrans connectés et en HD où que vous soyez en Europe avec son offre Molotov Plus.

Pour 4.99€ par mois sans engagement, Molotov Plus vous permet en outre de regarder le match Maroc/France en profitant pleinement des fonctionnalités avancées. Entre autres, en souscrivant à cette formule payante vous avez accès au contrôle du direct. Cette fonctionnalité vous permet d’interrompre un programme diffusé en direct et de revenir en arrière comme bon vous semble. Si vous voulez, vous pouvez notamment revenir au début d’un programme qui a déjà commencé sa diffusion. Vous avez également la possibilité de reprendre la lecture là où vous vous êtes arrêté.

Par ailleurs, si vous souhaitez regarder le match en dehors des grilles de programmation, vos contenus sont accessibles à la demande via le service de replay. Et cela, sans aucune publicité en amont ni pendant le programme.

Molotov : la télé où que vous soyez et quand vous voulez

Surnommé le Netflix de la télévision, Molotov vous permet d’accéder à 36 chaînes, y compris la TNT, sans payer le moindre centime et 80 chaînes de télévisions françaises et étrangères avec sa formule Molotov Plus. Outre le match France/Marco, vous pourrez ainsi retrouver sur cette plateforme de streaming plus de 30 000 programmes en streaming ou à la demande.

Films, séries, sport, programmes d’informations, documentaires, culture, enfants… Vos contenus préférés sont accessibles sur tous les types de supports et peuvent être diffusés sur plusieurs écrans en simultanés.

En outre, Molotov vous donne accès à deux chaînes exclusives, uniquement disponibles sur la plateforme : Mango et Kabillion. La première vous propose un large choix de films d’horreurs et d’action. Tandis que la deuxième propose essentiellement des contenus pour enfants.

Par ailleurs, sur Molotov, vous pouvez changer de programme en un clic et créer des playlists de programmes TV afin de recevoir une notification en cas de nouveauté. De plus, vous avez la possibilité de télécharger un programme sur votre appareil et de le visionner pendant 1 mois en mode offline.

Enfin, vous avez accès à une barre de recherche (à commande vocale sur Apple TV) où vous pouvez taper le nom d’un acteur ou d’un réalisateur pour accéder en quelques secondes à tous les contenus disponibles en direct, en replay ou à venir correspondant à votre requête.

Maroc/France : FAQ sur la compétition

Où et quand regarder le match Maroc/France ?

La rencontre entre la France et le Maroc aura lieu ce mercredi 14 décembre à 20h au Stade Al Bayt.

Qui sont les diffuseurs officiels de cette rencontre ?

En France, les chaînes qui sont autorisées à diffuser la Coupe du monde au Qatar sont BeIN Sports (à partir de 34,99 euros/mois via Canal) et TF1.