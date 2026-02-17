Rayman: 30th Anniversary Edition, qu’est-ce qui se passe avec la bande son et les sauvegardes ?

Trente ans de Rayman, et Ubisoft nous offre un anniversaire… approximatif. Entre musiques remixées qui font grincer des dents et sauvegardes capricieuses, Rayman: 30th Anniversary Edition sent plus la panique marketing que la célébration.

On voulait fredonner « Yo, Rayman ! », on se retrouve à grogner devant un écran noir. Heureusement, nos souvenirs de 1995, eux, restent intacts. Mais qu’est ce qui s’est passé ?

Rayman : 30 ans et une édition anniversaire qui fait grincer des dents

C’était l’une des annonces les plus émouvantes du dernier State of Play. Pour les 30 ans du héros sans bras ni jambes, Ubisoft offrait Rayman: 30th Anniversary Edition, une compilation cinq étoiles avec cinq versions du jeu, un prototype SNES jouable pour la première fois et un musée interactif. De quoi faire chavirer les cœurs nostalgiques. Puis la réalité a frappé.

Pourquoi les fans sont-ils déçus par la bande-son ?

Le cœur du problème réside dans un choix artistique discutable. L’édition anniversaire a purement et simplement remplacé la bande originale originale composée par Rémi Gazel (décédé en 2019) par une nouvelle création de Christophe Héral, le compositeur de Rayman Origins et Legends. Si Héral est un talent reconnu, les fans estiment que sa musique ne colle pas à l’ambiance unique du premier opus. Surtout, aucune option ne permet de basculer entre les deux versions. Sur Steam, la compilation affiche actuellement un score « Mitigé » sur 143 avis, la majorité étant négatifs. La plainte est unanime : « la nouvelle musique n’a pas la même saveur ».

Des joueurs ont interpellé Ubisoft sur Discord, et l’éditeur a promis de « se pencher » sur la possibilité d’ajouter un choix, mais les droits pourraient compliquer la donne. Ne retenez pas votre souffle.

Quels autres problèmes gâchent la fête ?

Au-delà de la polémique musicale, l’édition souffre de bugs gênants. Plusieurs joueurs signalent des problèmes de sauvegarde, notamment sur les versions Atari Jaguar et MS-DOS. La progression disparaît après avoir quitté le jeu, obligeant à recommencer à chaque session. Pour un titre réputé pour sa difficulté, c’est un véritable chemin de croix.

S’ajoute à cela la sempiternelle intégration forcée d’Ubisoft Connect, qui hérisse les joueurs PC. Certains rapportent même la disparition de fichiers de sauvegarde. Une accumulation de frustrations qui ternit ce qui aurait dû être une célébration.

Le support post-lancement est-il vraiment terminé ?

La situation a empiré quand un joueur a contacté le support Ubisoft et reçu une réponse glaçante : « Nous avons arrêté le support post-lancement de ce jeu, l’équipe de développement étant passée à d’autres projets ». Panique chez les fans. Heureusement, un développeur communautaire Ubisoft, Ubi-Fanch, a rapidement démenti sur Reddit, qualifiant la réponse d’erreur. Le support n’est pas abandonné. Mais aucune date de correctif n’a été annoncée. L’incertitude persiste.

Dans quel contexte Ubisoft sort-il cette compilation ?

L’éditeur français traverse une période délicate. Entre résultats financiers décevants, restructurations et reports de projets majeurs, la stabilité n’est pas au rendez-vous. La direction a annulé plusieurs jeux. Dans ce climat, une édition anniversaire bâclée est la dernière chose dont Ubisoft avait besoin.

Pourtant, Rayman reste un symbole fort pour la société. Les développeurs ont créé le personnage en 1995. Il a longtemps été la mascotte officieuse avant que les gros calibres comme Assassin’s Creed ne l’éclipsent. Cette compilation devait rappeler cette filiation. Au lieu de ça, elle soulève des questions sur la manière dont l’éditeur traite son patrimoine.

Un remake du premier Rayman est-il en route ?

Parallèlement à cette sortie, des rumeurs persistantes évoquent un remake complet du tout premier Rayman pour les plateformes modernes. Le projet n’a pas été officialisé, mais il circulerait dans les couloirs d’Ubisoft. Si c’est le cas, l’éditeur devra redoubler de soin pour convaincre les fans, d’autant plus après les ratés de cette édition anniversaire.

En tout cas le support d'Ubisoft ne sait pas trop si ce sera corrigé…https://t.co/AIDkqsNett — Alexis Xelasix (@AlexisXelasix) February 17, 2026

Que faut-il retenir de cette sortie controversée ?

Bande-son : elle est remplacée sans option de retour, mécontentement général.

: elle est remplacée sans option de retour, mécontentement général. Bugs : il y a des problèmes de sauvegarde sur plusieurs versions, Ubisoft Connect imposé.

: il y a des problèmes de sauvegarde sur plusieurs versions, Ubisoft Connect imposé. Support : l’annonce d’arrêt est démentie, mais aucune mise à jour en vue.

: l’annonce d’arrêt est démentie, mais aucune mise à jour en vue. Contexte : Ubisoft traverse une crise, cette polémique tombe mal.

: Ubisoft traverse une crise, cette polémique tombe mal. Avenir : un remake du premier Rayman serait en développement.

Espérons qu’un correctif arrive rapidement et que la magie du 30e anniversaire finisse par opérer. En attendant, les fans devront choisir : supporter la nouvelle bande-son ou éviter les versions buggées. Pas vraiment la fête qu’ils méritaient.

