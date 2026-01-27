Rayman : 30th Anniversary Edition, la fuite confirmée par une classification

C’est officiel, les rumeurs tourbillonnaient pour une bonne raison ! Une classification brésilienne vient de lever le voile sur le Rayman : 30th Anniversary Edition. Alors que le héros sans membres fêtera bientôt trois décennies de plateformes endiablées, cette édition collector semble être bien réelle.

Reste à savoir quels remasterings, contenus inédits et peut-être même… de nouveaux limbos nous attendent. Préparez vos poings étirés, un retour en grande pompe se profile à l’horizon.

Rayman : Une édition anniversaire fuite dans la tourmente d’Ubisoft

Alors qu’Ubisoft traverse une période de turbulences historiques, une lueur d’espoir surgit pour les fans d’un héros légendaire. Malgré l’annulation fracassante du remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps et la chute vertigineuse de son action, une classification australienne a fuité, révélant l’existence d’un projet nommé « Rayman 30th Anniversary Edition ». De quoi redonner le sourire aux adeptes du limbique préféré de tous, dans un contexte pour le moins chaotique.

Une anniversaire célébré en retard… et en catimini ?

La date officielle des 30 ans de Rayman, c’était septembre 2025. Ubisoft n’avait alors rien officialisé, laissant les fans sur leur faim. Mais voilà que le 22 janvier 2026, l’Australian Classification Board (ACB) attribue une classification G (tout public) à une « Rayman 30th Anniversary Edition » pour PlayStation 5 et Nintendo Switch. Cette fuite, intervenue à peine un jour après l’effondrement boursier d’Ubisoft, vient corroborer des rumeurs persistantes. Faut-il y voir un signe ? La prudence reste de mise, mais l’espoir est permis.

Pourquoi Atari est-il mentionné et pas Ubisoft ?

Détail intrigant : le développeur et éditeur listé par l’ACB n’est pas Ubisoft, mais Atari, avec une demande déposée par U&I Entertainment. Pas de panique, cela ne signifie pas qu’Atari ait racheté la licence. L’entreprise a l’habitude de collaborer sur des franchises qu’elle ne possède pas (comme pour Mortal Kombat: Legacy Kollection), souvent pour la distribution d’éditions physiques. U&I Entertainment, quant à lui, a déjà travaillé avec les deux sociétés pour la sortie de jeux en boîte. Cette classification pourrait donc simplement concerner la version physique d’une édition anniversaire, dont le développement serait toujours piloté par Ubisoft en sous-main.

Que sait-on de ce mystérieux projet « Iceman » ?

Cette fuite s’aligne parfaitement avec les informations de l’insider Tom Henderson, qui évoquait depuis des mois deux projets Rayman sous les noms de code ‘Iceman’ et ‘Steambot’. Ce dernier serait un remake de Rayman Legends. Quant à ‘Iceman’, il est désormais le suspect numéro un pour être cette fameuse 30th Anniversary Edition. Henderson estime qu’il s’agit d’un jeu unique (et non d’une trilogie) et qu’il pourrait sortir « très, très bientôt ». Une annonce officielle pourrait donc surprendre à tout moment.

En attendant, où jouer à Rayman sur console récente ?

Pour patienter, les possesseurs d’un abonnement Nintendo Switch Online + Pack d’extension ont une bonne nouvelle : depuis décembre 2025, Rayman 2 : The Great Escape est disponible sur l’app Nintendo 64 de la Switch (et Switch 2). De quoi se replonger dans un classique en attendant de peut-être célébrer dignement, avec un peu de retard, les trois décennies d’un héros sans bras ni jambes, mais au grand cœur.

Alors, simple coïncidence bureaucratique ou premier signe concret du grand retour de Rayman ? Dans le silence assourdissant qui suit la restructuration d’Ubisoft, cette classification fait office de bouée de sauvetage pour les fans. Réponse peut-être… très, très bientôt.

