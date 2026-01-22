Coup dur, voici pourquoi le remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps est annulé

Mauvaise nouvelle pour les fans de parkour temporel : le remake tant attendu de « Prince of Persia : Les Sables du Temps » vient d’être officiellement mis en pause, pour ne pas dire enterré. Ce projet, annoncé il y a des années, semblait pris dans une boucle temporelle infernale entre changements de studios et retards à répétition.

Mais quelle est la vraie raison de cet abandon ? Entre défis techniques titanesques, choix stratégiques d’Ubisoft et la concurrence féroce d’autres licences, on vous explique pourquoi ce joyau des années 2000 ne sortira finalement pas de son sarcophage numérique. Un retour dans le passé qui, finalement, n’aura pas lieu.

Prince of Persia : l’heure du sablier est-elle définitivement écoulée ?

Ubisoft a annoncé une restructuration en profondeur, et les premières victimes sont ses jeux. Ubisoft annule pas moins de six titres, dont le remake tant attendu de Prince of Persia : The Sands of Time. Ce projet, déjà relancé une fois, est le seul nommé publiquement. Les cinq autres sont un jeu mobile et trois nouvelles franchises. Un véritable coup d’arrêt pour la réédition de ce classique, dont le sablier semble s’être écoulé pour de bon.

Sept titres reportés, mais pour combien de temps ?

En parallèle de ces annulations, sept autres jeux sont reportés. Ubisoft ne les détaille pas, mais parmi eux se trouve le projet non annoncé prévu avant le 31 mars, largement supposé être le remaster d’Assassin’s Creed Black Flag. Ubisoft repousse désormais sa sortie à l’exercice financier à venir, soit avant mars 2027. Un délai considérable qui illustre l’ampleur des réajustements en cours.

Des studios fermés et un retour au bureau obligatoire

Cette restructuration a des conséquences humaines et organisationnelles lourdes. Deux studios ferment leurs portes : Ubisoft Stockholm (co-développeur d’Avatar: Frontiers of Pandora) et le studio mobile Ubisoft Halifax. Des « restructurations » touchent également les bureaux d’Abu Dhabi, le studio Trials RedLynx et Massive Entertainment, la maison de The Division. En outre, tous les employés devront retourner au bureau cinq jours par semaine, avec seulement un quota annuel de jours de télétravail.

Pourquoi un tel bouleversement chez le géant français ?

Selon Frédérick Duguet, directeur financier d’Ubisoft, ce grand ménage est une réponse à un marché « plus sélectif que jamais ». « La compétition est là pour durer », a-t-il déclaré à IGN. L’idée est de concentrer les efforts sur les projets les plus solides pour être « numéro un ou numéro deux » dans chaque segment et ainsi maximiser les retours financiers. Cette refonte a un tel impact que l’entreprise a révisé ses prévisions financières à la baisse de 330 millions d’euros, tablant désormais sur un chiffre d’affaires net d’environ 1,5 milliard d’euros.

À quoi ressemblera le nouvel Ubisoft ?

L’avenir d’Ubisoft se dessine autour de cinq « Creative Houses », des unités commerciales indépendantes axées sur des genres spécifiques :

La déjà existante Vantage gèrera les trois grandes franchises (Assassin’s Creed, Far Cry, Rainbow Six).

gèrera les trois grandes franchises (Assassin’s Creed, Far Cry, Rainbow Six). La Creative House 2 sera dédiée aux jeux de tir (The Division, Ghost Recon, Splinter Cell).

sera dédiée aux jeux de tir (The Division, Ghost Recon, Splinter Cell). La Creative House 3 se concentrera sur les expériences live (For Honor, The Crew, Skull & Bones…).

se concentrera sur les expériences live (For Honor, The Crew, Skull & Bones…). La Creative House 4 héritera des séries narratives et fantasy, dont Prince of Persia et Beyond Good & Evil (le mythique second opus semble toujours en vie).

héritera des séries narratives et fantasy, dont Prince of Persia et (le mythique second opus semble toujours en vie). La Creative House 5 s’occupera des jeux familiaux et casual (Just Dance, Uno, etc.).

Ce remaniement radical signe la fin d’une époque et un recentrage drastique sur les blockbusters en monde ouvert et les jeux live-service. Pour les fans de Prince of Persia, l’espoir d’un retour se reporte désormais sur cette nouvelle Creative House dédiée au fantasy. La route vers le royaume du temps semble plus longue et incertaine que jamais.

