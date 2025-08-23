Le nouveau Prince of Persia est là ! On vous dit tout sur ce spin-off en version roguelike

Préparez vous à revivre la légende avec The Rogue Prince of Persia, le spin-off survitaminé qui mélange parkour acrobatique et mécaniques roguelike. Développé par Evil Empire (les génies derrière Dead Cells) et éditer par Ubisoft, ce titre vous propulse dans une Perse fantastique.

Elle est envahie par des Huns corrompus, où chaque mort n’est qu’un nouveau départ. Avec des combats fluides, plus de 100 armes à découvrir et une bande-son entraînante, ce jeu promet des heures de joue intéressantes. Disponible sur PC et consoles, et même inclus dans le Game Pass, il est temps de sauver le royaume… encore et encore !

The Rogue Prince of Persia : le roguelike qui fait danser la Perse au rythme de l’early access

Qui a dit que les princes perses ne savaient pas se réinventer ? Le nouveau jeu The Rogue Prince of Persia, développé par Evil Empire, vient de sortir de sa phase d’early access pour débarquer en version 1.0 sur PC, Xbox, PS5, et même bientôt sur Nintendo Switch et Switch 2.

Annoncé en surprise lors de la Gamescom 2025, le jeu est disponible dès maintenant inclus dans les abonnements Game Pass et PS Plus . Une sortie aussi agile que les mouvements de son héros !

Un early access transformé par la communauté

Pendant plus d’un an, les joueurs Steam ont testé, critiqué et inspiré les développeurs. Résultat : 15 mises à jour majeures qui ont métamorphosé ce nouveau jeu Prince of Persia. Les développeurs ont revu la palette de couleurs. Puis, ils ont ajouté de nouveaux biomes et enrichi le jeu avec des armes et des trinkets.

Tout ces changements ont donné The Rogue Prince of Persia qui est la preuve que l’early access, quand il est bien mené, peut être un tremplin créatif . Les développeurs ont même boosté la bande-son pour qu’elle colle à l’énergie frénétique du gameplay.

Parkour, combos et… morts répétées

Dans ce roguelite 2D, chaque mort n’est qu’un nouveau départ pour explorer un royaume de Perse procéduralement généré . Au programme on a des courses effrénées le long des murs. Puis, on a des esquives de pièges mortels et des combats fluides à base de 100 armes à débloquer . Les développeurs montrent alors à travers ce jeu que la recette magique de Dead Cells est excellente. On a un gameplay nerveux, des parties courtes et une rejouabilité infinie !

Une BO qui décoiffe signée Asadi

Cerise sur le tapis persan : Asadi, producteur electro perso-américain connu pour ses mixes audacieux, compose la bande-son. Les mixes culturels sont à l’honneur, entre mélodies traditionnelles et beats modernes . Le soundtrack sortira le 22 août 2025 sur toutes les plateformes de streaming et YouTube . De quoi faire bouger la tête en esquivant les pièges !

Une disponibilité qui met tout le monde d’accord

En étant jouable sur Xbox, PlayStation, PC, et bientôt Switch : The Rogue Prince of Persia mise sur une accessibilité multiplateforme pour que tout le monde puisse y jouer. Grâce aux abonnements Game Pass et PS Plus, des millions de joueurs pourront s’essayer à ce titre sans bourse délier. C’est là une stratégie maligne pour un jeu qui mise autant sur le style que sur la substance. Alors, prêt à mourir et renaître dans les ruines persanes ?

