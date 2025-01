Découvrez Ray2 de Luma AI : un modèle vidéo génératif alliant rapidité et réalisme

Après VEO 2 de Google et Sora d’OpenAI, cette fois-ci c’est Luma AI qui fait parler d’elle l’été dernier avec le lancement de sa plateforme de création vidéo générative Dream Machine Ray 2.

L’espace vidéo IA a progressé rapidement avec la sortie de nombreux nouveaux modèles de création vidéo IA de startups concurrentes aux États-Unis et en Chine. De ce fait, cette nouveauté arrive sur un marché en plein essor.

Un lancement qui envoie du lourd

Aujourd’hui, la société Luma, basée à San Francisco, a lancé Ray2, son tout nouveau modèle de génération d’IA vidéo. Il est disponible dès à présent sur son site Web Dream Machine. Et il est même possible d’y accéder via des applications mobiles pour les abonnés payants. C’est assez intéressant pour les personnes qui ont un iPhone puisque l’application est sur iOS.

Le modèle offre des vidéos bien conçues dans l’ensemble. Mais personnellement j’ai noté qu’il y a encore du travail à faire quand des personnages sont animés. Mais selon le cofondateur et PDG de Luma AI, Amit Jain, Ray2 a été entraîné avec 10 fois plus de calculs que le modèle vidéo original de Luma AI, Ray1.

Luma AI releases Ray2 generative video model with ‘fast, natural’ motion and better physics #Technology #technewshttps://t.co/41cyb5eXv5 January 16, 2025

Certes, cette IA rend la narration vidéo accessible à un plus grand nombre de personnes, a ajouté M. Jain. Mais la qualité des vidéos produites n’égale pas ce que peut faire l’homme. Par contre, si vous êtes à la recherche d’un contenu simple, La plateforme web Dream Machine de Luma propose un niveau gratuit avec des générations de 720 pixels plafonnées à un nombre variable chaque mois.

Les formules de Luma AI concernant Ray2

Ensuite, il y a aussi des plans payants. Ils commencent à partir de 6,99 $ par mois. Comme formules, Luma AI propose « Lite », qui offre des images 1080p, à « Plus » qui vous coûtera 20,99 $ par mois, en passant par « Unlimited » qui est moyennement chère à 66,49 $ par mois et « Enterprise » qui est l’offre la plus chère et qui coûte 1 672,92 $ par an.

Un bond en avant dans la génération de vidéos

Pour l’instant, Ray2 de Luma se limite à la conversion de textes en vidéo. Cela permet aux utilisateurs de taper des descriptions qui sont transformées en clips vidéo de 5 ou 10 secondes. A l’heure actuelle, cela peut prendre plusieurs minutes en raison de l’afflux de demandes de la part de nouveaux utilisateurs. Mais cela vaut la peine d’attendre si votre description est bien faite.

A travers les vidéos de démonstration générées par Luma AI, Ray 2 est capable de faire bouger les personnages de manière assez fluide par rapport aux vidéos des générateurs d’IA concurrents, qui semblent souvent générer des mouvements au ralenti.

Le modèle peut même créer des versions réalistes d’idées surréalistes telles qu’une girafe en train de surfer, comme l’a démontré l’utilisateur X @JeffSynthesized. « Ray 2 est une vraie affaire », a-t-il écrit sur X.

Par souvent, les avis ne sont pas unanimes concernant Ray2. Certains prompts produisent des résultats peu naturels et des pépins. Mais pour y remédier, M. Jain a indiqué que Luma ajouterait à l’avenir des fonctions de conversion d’image en vidéo, de vidéo en vidéo et de montage à Ray2. Cela élargit encore les possibilités créatives de l’outil.

