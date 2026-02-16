Rainbow Six Siege : Après Sam Fisher, voici Solid Snake !

Les crossovers continuent de plus belle dans Rainbow Six Siege ! Après Sam Fisher de Splinter Cell, c’est au tour d’une autre légende du jeu d’infiltration de rejoindre le champ de bataille. Ubisoft a officialisé l’arrivée de Solid Snake en tant qu’opérateur permanent lors de l’opération « Silent Hunt ».

Snake arrive avec un équipement qui rend hommage à ses origines. Son gadget principal est le Soliton Radar MkIII. Côté arsenal, il pourra utiliser son pistolet TACIT .45. Et il est bien doublé par sa légendaire voix-off, David Hayter. La confrontation tant rêvée avec Sam Fisher est enfin une réalité.

Solid Snake débarque dans Rainbow Six Siege : le crossover de l’année ?

Les rumeurs couraient depuis fin janvier, c’est désormais officiel : Solid Snake, le légendaire espion de Metal Gear Solid, rejoint les rangs de Rainbow Six Siege. Ubisoft vient de confirmer que l’icône du jeu vidéo fera son entrée dans le PvP shooter le 3 mars 2026, dans le cadre de l’opération « Silent Hunt » (Saison 1, Année 11). Un crossover qui fait déjà vibrer les fans des deux franchises.

Pour mettre la main sur Solid Snake, il faudra passer par la case Premium Battle Pass. Le passe de combat donnera également accès à d’autres skins thématiques, dont une apparence Psycho Mantis pour l’opérateur Smoke. Une manière élégante de célébrer l’univers de Konami au sein du jeu d’Ubisoft.

Snake sera-t-il fidèle à lui-même ?

Les caractéristiques du personnage ont été pensées pour coller à son héritage. Snake disposera de trois points de vitesse et un seul point de vie. Autrement dit : un opérateur extrêmement rapide, mais fragile. Du pur Snake, capable de se faufiler comme une ombre mais ne faisant pas le poids face à un assaut frontal. Les fans de la série de Hideo Kojima devraient s’y retrouver.

Cerise sur le gâteau : le personnage sera doublé par le légendaire David Hayter en personne. La voix originale de Solid Snake prêtera donc ses intonations graves à l’opérateur, renforçant encore l’immersion.

Quel gadget spécial pour Snake ?

Côté équipement, Snake emportera avec lui un « Soliton Radar MKIII ». Cet outil lui permettra de matérialiser un plan d’étage afin de détecter les menaces potentielles. Un gadget parfaitement en phase avec l’esprit d’infiltration et de renseignement de la licence Metal Gear. De quoi offrir aux joueurs de Siege un nouvel outil stratégique redoutable.

L’arrivée de Solid Snake dans Rainbow Six Siege marque un tournant dans l’histoire du jeu. Après des années de collaborations plus ou moins discrètes, Ubisoft frappe un grand coup en invitant l’un des personnages les plus emblématiques du jeu vidéo. Les joueurs ont déjà hâte de découvrir comment l’esprit de Metal Gear infusera dans les parties tactiques de Siege. Rendez-vous le 3 mars 2026 pour en découdre.

