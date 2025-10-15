Fin de Splinter Cell: Deathwatch décryptée : le destin de Sam Fisher

Mission accomplie pour Sam Fisher… ou presque ! Dans Splinter Cell: Deathwatch, notre espion préféré a bien mérité sa retraite : la menace de Diana Shetland est neutralisée et l’Europe sauvée d’une crise énergétique catastrophique.

Pourtant, la fin laisse planer le doute : Sam a-t-il vraiment tiré un trait sur sa vie d’agent ? Avec une saison 2 déjà confirmée, une chose est sûre : l’aventure est loin d’être terminée pour le héros à la célèbre lunette de vision nocturne !

Splinter Cell : Deathwatch – Un final explosif et des lendemains qui crépitent

Qui aurait cru que Sam Fisher, notre espion préféré, retrouverait un jour le chemin des missions périlleuses ? Dans les épisodes 7 et 8 de Splinter Cell: Deathwatch, le maître de l’ombre est de retour, et il n’a pas pris une ride.

Aux côtés de l’agent McKenna, il affronte sa plus grande menace : Diana Shetland, bien décidée à venger la mort de son père en plongeant l’Europe dans le chaos. Leur terrain de jeu ? Le Lazarev, un méthanier filant droit vers la catastrophe. Accrochez-vous, la mission commence maintenant.

Xanadu, le Rêve Démesuré d’une Vengeance

Derrière ce nom poétique se cache un projet des plus diaboliques. Dans Splinter Cell: Deathwatch Diana Shetland, héritière du désir de son père de remodeler le monde, a un plan simple mais radical : faire exploser le terminal gazier européen de Greifswald.

Son île high-tech, Xanadu, devait alors apparaître comme la seule sauveuse, la propulsant au rang de maîtresse du Vieux Continent. Elle y avait même convié les dirigeants européens pour qu’ils assistent, impuissants, à leur propre chute. Une tournée guidée version apocalypse.

Trahison en Eaux Troubles

Alors que Fisher et McKenna se battent pour reprendre le contrôle du Lazarev, un coup de théâtre renverse la situation. Charlie, le propre demi-frère de Diana, la trahit. En secret, il a reprogrammé la trajectoire du navire… vers Xanadu ! Son objectif ? Détruire l’île et ses invités de marque pour créer un vide du pouvoir qu’il compte bien combler.

Le vaisseau fantôme change de cible. Et c’est le rêve de Diana qui part en fumée, l’entraînant dans sa chute. Fisher et McKenna, eux, doivent sauter du bateau en pleine explosion.

La Dernière Ombre de Charlie ?

Avec Diana vaincue et Xanadu réduit en cendres, tout semblait sourire à Charlie. Pourtant, dans une scène finale aussi brève que brutale, Sam Fisher émerge de l’ombre lors des funérailles de Diana et semble abattre le traître.

Sembler est le mot clé, car les coups de feu partent hors-champ. Dans l’univers du espionnage, sans cadavre, il n’y a pas de certitude. Charlie a-t-il vraiment tiré sa révérence, ou cette disparition soudaine n’est-elle qu’une nouvelle manipulation ?

Demain est un autre jour d’espion

Même si la menace immédiate est écartée, la fin de cette saison de Splinter Cell: Deathwatch ouvre grand la porte à une suite. Sam Fisher est officiellement de retour, McKenna a prouvé sa valeur, et Thunder a intégré le Quatrième Échelon.

L’équipe est de nouveau ensemble et prête à affronter de nouveaux périls. Que Charlie soit vivant ou non, l’univers de Splinter Cell regorge de menaces dormantes. Il y a le mystérieux Méggido, qui n’attend qu’une étincelle pour resurgir. Une saison 2 n’est plus une question de « si », mais de « quand ». Ubisoft a rallumé la mèche, et elle n’est pas prête de s’éteindre.

