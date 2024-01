Avec l’IA, le Rabbit R1 remplace smartphone, montre, tablette… tout ! Apple doit s’inquiéter

Est-ce que les smartphones, les montres et les tablettes de demain vont être remplacés par le Rabbit R1, ce nouvel appareil animé par IA qui fait trembler Apple ?

L’évolution technologique ne cesse de faire parler d’elle au cours de ces dernières années, surtout avec l’arrivée de l’IA. Des maisons qui vous obéissent en passant par les assistants vocaux qui répondent à vos questions, la technologie a de quoi plaire ! Il faut croire que les start-ups continuent de faire preuve d’inventivité pour nous simplifier davantage la vie.

Parmi les nouvelles en date, le Rabbit R1, ce gadget présenté lors du CES de 2024 ! Mais c’est quoi exactement Le Rabbit R1 ? Est-ce qu’il va remplacer nos smartphones, tablettes et smartwatchs ? Explication !

Le Rabbit R1 c’est quoi au juste ?

Le Rabbit R1 est un appareil autonome alimenté par l’intelligence artificielle (IA) qui vise à simplifier l’interaction avec les applications de l’utilisateur. Il se présente comme une alternative plus performante à des plateformes comme Zapier.

Cela laisse croire qu’il va automatiser certaines actions, telles que des interactions sur les réseaux sociaux, l’envoi de messages, la commande de taxi ou de courses. En gros, le Rabbit R1 vous aidera à faire des recherches d’informations adaptées à vos besoins tout en restant intuitif et facile à utiliser !

L’IA jusqu’au bout des doigts !

Contrairement aux autres assistants intelligents, le Rabbit R1 s’appuie sur ses propres connexions à Internet. Ce qui fait qu’il intègre sa propre connectivité sans fil pour naviguer dans les applications de l’utilisateur. Il ambitionne de simplifier le processus de recherche pour des tâches simples. Avec le Rabbit R1, vous n’aurez plus besoin de sortir votre smartphone pour accéder à vos applis. Vous pouvez commander une voiture, rechercher un restaurant ou trouver des options d’hébergement .

Ce gadget autonome alimenté par l’IA va simplifier l’interaction avec les différentes applications dont vous avez besoin au quotidien. Il offre une nouvelle approche dans l’utilisation de l’IA. C’est certainement pour cette raison que la start-up Rabbit a écoulé près de 10 000 exemplaires en précommande au prix de 199 dollars le jour du lancement.

Une expérience utilisateur plus personnalisée

Alors, la question qui taraude les esprits, c’est : « est-ce que le Rabbit R1 va dépasser les smartphones et l’iPhone » ? Cette question, le public n’est pas le seul à se la poser, les grandes marques s’y intéressent également. Si nous nous référons aux mots de Jesse Lyu, PDG et fondateur de la start-up, ce gadget à la forme d’un « tamagochi » va au-delà de toutes les attentes. Il offrira une « expérience utilisateur beaucoup plus personnalisée que celle offerte par un smartphone ou un iPhone à 1000 euros ». De quoi faire le bonheur des utilisateurs au grand dam des mastodontes du high tech !