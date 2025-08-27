Ahsoka, Cal Kestis… Qui sont les survivants de l’Ordre 66 de l’univers canon de Star Wars?

Quand Palpatine a lancé son funeste décret, tous les Jedi n’ont pas dit leur dernier mot ! De l’intrépide Ahsoka Tano, padawan devenue légende, au courageux Cal Kestis, rescapé devenu chasseur de reliques, l’univers Star Wars regorge de survivants à l’ordre 66. Mais qui sont ces miraculés ?

Prêts à découvrir leurs histoires incroyables ? La Force est toujours avec eux… et leurs aventures, plus palpitantes que jamais !

Les Rescapés de l’Ordre 66 : Ces Jedi Qui Ont Défié le Destin

L’Ordre 66 restera à jamais l’un des moments les plus sombres de la galaxie Star Wars. Alors que l’Empereur Palpatine donnait l’ordre d’exterminer tous les Jedi, certains ont miraculeusement échappé à ce funeste destin.

Leurs histoires, tantôt héroïques, tantôt tragiques, témoignent de la résilience face à l’oppression. Voici les survivants qui ont marqué l’histoire, de l’ombre à la lumière.

Darth Vader et les Inquisiteurs : Du Côté Obscur de la Force

Anakin Skywalker, devenu Darth Vader, a lui-même participé à l’exécution de l’Ordre 66. Mais il n’est pas le seul à avoir basculé. Les Inquisiteurs, anciens Jedi convertis de force ou par choix, ont traqué leurs pairs avec une brutalité sans limite.

Certains, comme la Deuxième Sœur (Trilla Suduri) ou la Neuvième Sœur (Masana Tide), ont été torturés pour rejoindre les rangs de l’Empire. D’autres, comme la Treizième Sœur (Iskat Akaris), ont agi par désillusion. Seule Barriss Offee semble s’être échappée rapidement de ce cercle infernal.

Gungi : Le Padawan Wookiee au Cœur Tendre

Qui pourrait résister à un Wookiee Jedi ? Gungi, introduit dans The Clone Wars, est un Padawan aussi attachant que redoutable. Sauvé de justesse après l’Ordre 66, il a trouvé refuge sur Kashyyyk auprès d’une nouvelle tribu après la mort de la sienne. Son histoire rappelle que même les plus jeunes ont dû grandir trop vite dans une galaxie déchirée.

Jocasta Nu : La Bibliothécaire aux Secrets Cachés

Souvenez-vous de cette Jedi affirmant avec arrogance : « Si un item n’apparaît pas dans nos archives, il n’existe pas ! ». Pourtant, Jocasta Nu, Chef des Archives Jedi, a survécu à l’Ordre 66 grâce à sa connaissance des secrets les plus anciens de l’Ordre. Capturée sur ordre de Palpatine, elle fut tuée par Vader pour l’empêcher de corrompre davantage d’enfants sensibles à la Force. Son héritage a ensuite aidé Luke Skywalker à reconstruire l’Ordre Jedi.

Quinlan Vos : Le Jedi aux Allures de Hors-la-Loi

Ce Jedi marginal, entrevu dans La Menace Fantôme, a mené une vie des plus mouvementées. Proche du monde criminel, amant de Asajj Ventress et temporairement passé du Côté Obscur, Quinlan Vos a échappé de justesse à l’Ordre 66 sur Kashyyyk. Bien que son sort reste incertain, on sait qu’il a rejoint le Réseau Caché, une organisation secrète protégeant les rescapés Jedi.

Baylan Skoll : Le Mercenaire Désenchanté

Récemment introduit dans Ahsoka, Baylan Skoll incarne la désillusion. Ayant « regardé tout ce qu’il connaissait brûler » lors de l’Ordre 66, il est devenu mercenaire sans pour autant embrasser le Côté Obscur. Accompagné de son apprentie Shin Hati, son passé reste mystérieux, mais son retour dans la saison 2 promet d’éclaircir les zones d’ombre de son histoire.

Caleb Dume / Kanan Jarrus : Le Héros Malgré Lui

Padawan de Depa Billaba, Caleb Dume a survécu grâce à l’aide de la Bad Batch. Devenu Kanan Jarrus, il a longtemps renié son héritage Jedi avant de rejoindre la rébellion et de former Ezra Bridger. Son sacrifice héroïque pour sauver ses amis restera gravé dans les mémoires, tout comme son héritage vivant à travers son fils Jacen et son apprenti Ezra.

Grogu : Le Bébé Jedi aux Pouvoirs Immenses

Adoré par tous dans The Mandalorian, Grogu était en réalité un Initié Jedi présent au Temple lors de l’Ordre 66. Sauvé par Kelleran Beq, il a grandi en cachant ses impressionnants pouvoirs, capables de soulever des objets massifs et de guérir par la Force. Son potentiel semble illimité, laissant présager un avenir des plus prometteurs. Et on le reverra avec avec Mando en 2026 !

Cal Kestis : Le Jedi Combattant

Protagoniste des jeux Jedi: Fallen Order et Jedi: Survivor, Cal Kestis a fui l’Ordre 66 pour devenir un chasseur de reliques puis un farouche opposant à l’Empire. Talentueux au sabre laser, il a même affronté Vader et tenté de reconstruire l’Ordre Jedi bien avant Luke. Son destin final reste inconnu, mais son courage inspire.

Ahsoka Tano : La Rebelle Inébranlable

Bien qu’ayant quitté l’Ordre Jedi, Ahsoka reste l’une des figures les plus marquantes de la saga. Ancienne Padawan d’Anakin, elle a survécu à l’Ordre 66 en luttant contre ses propres soldats clones. Devenue un pilier de la Rébellion, elle continue ses aventures dans une autre galaxie aux côtés de son apprentie Sabine Wren.

Obi-Wan Kenobi : Le Maître Résilient

Figure emblématique de l’Ordre Jedi, Obi-Wan a échappé à l’Ordre 66 grâce à sa lucidité et son courage. Après avoir affronté Vader sur Mustafar, il a veillé sur Luke Skywalker pendant des années avant de le former aux voies de la Force. Même après sa mort, son esprit continue de guider les Jedi.

Yoda : La Sagesse Incarnée

Maître Yoda, le plus puissant des Jedi, a survécu à l’Ordre 66 grâce à sa maîtrise exceptionnelle de la Force. Après avoir affronté Palpatine, il s’est exilé sur Dagobah pour attendre le moment propice. C’est lui qui a formé Luke Skywalker, lui donnant les outils pour vaincre l’Empire et réconcilier les Skywalker.

