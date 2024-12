Promotions Lexar : jusqu’à 20 % de réduction en décembre

Lexar propose des offres exceptionnelles pour cette fin d’année, avec des remises jusqu’à 20 %. Ces promotions s’adressent à tous. Elles concernent aussi bien les photographes professionnels que les gamers passionnés, sans oublier les étudiants. Les réductions concernent des cartes mémoire, des SSD, et de la RAM, disponibles jusqu’au 31 décembre. Une opportunité parfaite pour équiper ou renouveler son matériel technologique.

Stockage portable à prix réduit, mémoires et cartes pour toutes les utilisations

Parmi les produits phares, le SSD ES4 1To affiche une réduction de 20 % Ce dispositif offre une capacité et une fiabilité impressionnantes pour transporter vos données en toute sécurité. Pour les utilisateurs à la recherche d’une capacité supérieure, le Go Portable SSD 2 To est également en promotion. Ces options conviennent aux créateurs mobiles qui souhaitent optimiser leur flux de travail.

Pour les amateurs de photographie et de vidéo, Lexar propose des réductions sur ses cartes SD et microSD Silver. La carte SD Silver 128Go est disponible pour 18,04 €, tandis que la microSD Silver Plus 256Go est affichée à 27,54 €. Ces produits offrent des performances fiables et sont parfaits pour capturer des souvenirs précieux. Les gamers ne sont pas en reste avec une remise de 16 % sur la RAM DDR4 THOR 3200MHz. Ce kit de 16 Go (2×8 Go) permet d’améliorer la fluidité des sessions de jeu. Une offre valable jusqu’à la fin de l’année. Avec ces composants à leur matériel, les utilisateurs peuvent non seulement booster les performances de leurs systèmes, mais également prolonger leur durée de vie.

Un cadeau technologique à ne pas manquer

Ces promotions Lexar sont une opportunité idéale pour finir l’année en beauté et s’équiper à moindre coût. Que ce soit pour optimiser votre productivité ou faire plaisir à un proche, ces produits allient fiabilité, innovation et performance. Les offres sont disponibles dans les points de vente habituels jusqu’au 31 décembre, selon les articles. Une occasion parfaite pour démarrer la nouvelle année avec un matériel performant et accessible. Avec Lexar, la technologie devient plus abordable pour tous. Ces offres permettent à chacun d’acquérir des outils de qualité qui améliorent la vie quotidienne, qu’il s’agisse de sauvegarder des souvenirs ou de découvrir de nouvelles compétences numériques.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.