Profitez de la Promotion de Rentrée Scolaire sur Amazon pour obtenir la tondeuse robot WORX LANDROID WR167E. Ce robot tond jusqu'à 700 m² de pelouse avec facilité et précision. Contrôlable via l'application mobile, il coupe près des bordures et fonctionne même sous la pluie. Son installation est simple, et il s'adapte aux besoins de votre jardin pour un gazon impeccable toute l'année.

Un robot tondeuse autonome et performant

La WORX LANDROID WR167E vous libère du travail fastidieux de la tonte de pelouse. Elle gère les surfaces jusqu'à 700 m² avec une précision hors pair grâce à son diamètre de coupe de 18 cm. Même les terrains en pente jusqu'à 35 % ne posent aucun problème. Sa technologie « Cut to Edge » assure une tonte complète. Cela inclut les bords de votre jardin, sans besoin de coupe-bordures. Ce robot tondeuse fonctionne même sous la pluie, ce qui vous garantit un gazon toujours impeccable.

L'application « Landroid » permet de mesurer la surface de votre terrain avant l'achat. Grâce à son intelligence augmentée, le robot ajuste automatiquement la tonte selon les conditions météorologiques et la croissance de l'herbe. En plus de sa performance exceptionnelle, le WORX LANDROID WR167E améliore la densité de l'herbe et réduit la propagation des mauvaises herbes. L'appareil vous offre ainsi une pelouse saine et élégante en permanence.

Une technologie connectée pour un contrôle total

Avec la WORX LANDROID, le contrôle est à portée de main. Utilisez l'application « Landroid » sur votre smartphone ou tablette pour gérer la tonte à distance. Le robot est compatible avec les assistants vocaux Alexa et Google Home, ce qui ajoute un confort d'utilisation inégalé. Connecté au Cloud, ce robot bénéficie de mises à jour automatiques qui optimisent continuellement ses performances. La navigation intelligente AIA permet à la tondeuse de tondre efficacement, même dans les passages étroits ou complexes.

Le WORX LANDROID WR167E effectue des virages intelligents pour une couverture complète et rapide de votre pelouse, ce qui élimine les pertes de temps inutiles. Pour garantir une sécurité maximale, un code PIN protège la tondeuse contre le vol. Pour encore plus de tranquillité d'esprit, vous pouvez opter pour des modules supplémentaires tels que le GPS pour la localisation ou l'anti-collision pour éviter les obstacles sur votre terrain.

Installation facile et gestion multizone

La WORX LANDROID WR167E s'installe facilement, même pour les novices. Son interface LCD intuitive avec commandes par boutons rend la programmation simple et rapide. La gestion multizone permet de définir des zones spécifiques dans votre jardin et de les tondre séparément, selon vos préférences. Pour une expérience encore plus personnalisée, vous pouvez ajouter des modules comme le Wifi longue distance ou le module « Off Limits » pour éviter certaines zones sans avoir à modifier le câble périphérique.

Le plateau flottant de la tondeuse s'adapte aux irrégularités du terrain. Il vous garantit une coupe uniforme en toutes circonstances. Cette technologie avancée, combinée à un design robuste et silencieux (seulement 67 dB), fait de la WORX LANDROID un choix idéal pour les jardins résidentiels. La batterie lithium-ion 20 V assure une autonomie suffisante pour couvrir efficacement la zone de tonte, tandis que la tondeuse retourne automatiquement à sa station de charge lorsque la batterie est faible.

Profitez de la promotion de rentrée scolaire sur Amazon !

Ne manquez pas cette occasion unique d'acquérir la WORX LANDROID WR167E à un prix exceptionnel. Ce robot vous offre une solution de tonte autonome, connectée et hautement efficace pour entretenir votre pelouse sans effort. En plus de deux ans de garantie, bénéficiez d'une extension gratuite de trois ans sur les outils électroportatifs en enregistrant votre produit sur le site Worx Europe.

Amazon facilite votre achat avec une livraison rapide et des options de paiement flexibles. Offrez-vous la tranquillité d'esprit et un jardin toujours parfait grâce à cette technologie de pointe. N'attendez plus, la pelouse de vos rêves est à portée de clic !

