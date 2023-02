Pcloud : une Saint-Valentin spéciale avec une réduction jusqu’à 85 %

La Saint-Valentin est une journée spéciale pour célébrer l’amour et la générosité. Pour vous montrer à quel point pCloud tient à vous ainsi que la sécurité de tous vos précieux souvenirs et fichiers, la solution suisse vous offre une giga promotion. Avec la promo pCloud St Valentin, profitez d’une remise exceptionnelle jusqu’à 85 % sur les abonnements à vie.

Offre valable du 13 au 17 février.

Incroyablement sécurisé grâce à son cryptage de niveau militaire, pCloud se présente comme le choix idéal pour stocker vos données en ligne. S’y ajoute un panel de fonctionnalités bien pensées pour faciliter le stockage et l’accès à vos fichiers ainsi qu’une variété d’intégration avec des applications et des services populaires. Et cerise sur le gâteau : à l’occasion de la St-Valentin, vous pouvez bénéficier des Plans Lifetime 500 Go, 2 To et 10 To avec une réduction allant jusqu’à 85 %.

Dans les détails, la promo pCloud St Valentin, vous fait profiter de la formule Premium 500 Go à vie avec 75 % de réduction. Soit 139 € au lieu de 570 €. De même pour l’offre premium Plus de 2 To qui passe à 279 € au lieu de 1 140 €. La formule 10 To Personnalisé Lifetime bénéficie quant à elle d’une réduction de 85 %. L’offre passe ainsi de 6 000 € à 890 €. Une offre imbattable pour un cadeau à ne rater sous aucun prétexte. Alors n’attendez plus, profitez de cette offre incroyable dès aujourd’hui !

Promo pCloud st valentin : Pourquoi opter pour un stockage en ligne ?

Le stockage cloud est un moyen très pratique de sauvegarder et de partager des données. Il permet de stocker des fichiers sur un serveur distant, ce qui signifie que vous pouvez y accéder à tout moment à partir de n’importe quel appareil connecté à Internet et de n’importe où. Avec la solution suisse, vous bénéficiez d’une sécurité supplémentaire grâce à ses fonctionnalités de cryptage et de protection contre les virus. pCloud offre également une variété d’options vous permettant de stocker et de partager des fichiers, des photos et des vidéos en toute simplicité.

De plus, avec la promo pCloud St Valentin vous pouvez profiter d’un espace de stockage illimité pour des données en toute sécurité.

pCloud Family : un stockage en ligne à vie pour toute la famille

Le stockage en ligne devient de plus en plus populaire à mesure que nous passons de plus en plus de nos vies en ligne. Et il existe de nombreuses options intéressantes pour les particuliers et les familles à la recherche d’une solution fiable et abordable. pCloud Family est un service de stockage en ligne qui offre une solution de sauvegarde sécurisée et partagée pour les membres de votre famille.

Avec pCloud Family, vous pouvez créer jusqu’à 5 comptes utilisateurs pour vos proches, chacun avec son propre espace privé. Vous pouvez également partager des fichiers et des dossiers entre les utilisateurs, ce qui facilite la synchronisation de tout le monde. Par ailleurs, avec son interface facile à utiliser et ergonomique, c’est une excellente option pour tous ceux qui souhaitent garder la vie numérique de leur famille organisée et accessible.

Alors, profitez sans plus attendre de la promo pCloud St Valentin pour vous offrir une solution de stockage à vie jusqu’à 85 % de réduction.