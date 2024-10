Prime Big Deal Days Amazon : Aqara brade ses produits pour 48 heures SEULEMENT !

Aqara propose des réductions incroyables sur ses produits intelligents lors des Prime Big Deal Days d’Amazon ! Jusqu’à 30 % de réduction sur une large sélection du 8 au 9 octobre. C’est l’occasion rêvée de moderniser votre maison avec des appareils de qualité et de faire de réelles économies. Découvrez ces offres spéciales et faites le choix d’une maison plus intelligente et plus sûre.

Des appareils connectés à prix réduit !

Pendant les Prime Big Deal Days, Aqara met en avant une gamme de produits à prix réduit. La serrure connectée Smart Lock U200, compatible Matter, passe ainsi de 269,99 € à 189,95 €, avec une réduction de 30 %. Cette offre est encore plus avantageuse avec le code promo PBDDU200. Le Presence Sensor FP2 est un capteur de présence très précis. Il voit son prix passer de 82,99 € à 58,09 €. Vous pouvez ainsi de profiter de 30 % de réduction. Si vous souhaitez renforcer la sécurité de votre maison, la Video Doorbell G4, la sonnette vidéo, est également en promotion, de 129,99 € à 97,49 €, avec une remise de 25 %. Enfin, pour un meilleur contrôle de la température chez vous, le Radiator Thermostat E1, disponible à 59,99 €, est désormais proposé à 44,99 €, soit 25 % de réduction. Avec ces offres, Aqara vous permet de moderniser votre maison et de respecter votre budget.

Pourquoi opter pour les produits Aqara ?

Aqara se démarque par son innovation et la qualité de ses appareils connectés. La marque facilite le quotidien de ses utilisateurs. Avec Aqara, vous accédez à des dispositifs compatibles avec le standard Matter, comme la serrure Smart Lock U200. Elle offre une interopérabilité totale avec d’autres marques. L’un des points forts des produits Aqara réside dans la sécurité. Par exemple, la Video Doorbell G4 et la Smart Lock U200 renforcent considérablement le contrôle des accès à votre maison. Ces dispositifs vous permettent de garder un œil sur votre domicile, où que vous soyez.

De plus, Aqara vous aide à améliorer votre confort quotidien grâce au Radiator Thermostat E1, qui vous permet de régler la température de votre maison selon vos besoins. Cet appareil vous aide non seulement à mieux vivre, mais aussi à réaliser des économies d’énergie substantielles. Simples à installer et à utiliser, les produits Aqara s’intègrent facilement dans la routine de chacun, même si vous n’êtes pas un expert en nouvelles technologies.

Les réductions proposées pendant cette période promotionnelle sont une occasion unique d’améliorer la qualité de vie chez vous. Non seulement vous accédez à une maison connectée plus intelligente, mais vous bénéficiez également d’un excellent rapport qualité-prix.

Pour bénéficier de ces réductions, rien de plus simple. Les Prime Big Deal Days ont lieu les 8 et 9 octobre sur Amazon. Durant ces deux jours, vous aurez accès à des promotions exceptionnelles sur une sélection de produits Aqara. Il vous suffit de vous connecter à votre compte Amazon et de rechercher les produits Aqara en promotion. Par exemple, pour la Smart Lock U200, n’oubliez pas d’entrer le code promo PBDDU200 lors de votre passage en caisse afin de bénéficier de la remise de 30 %.

Avec des offres allant jusqu’à 30 %, vous avez la possibilité de moderniser votre maison à un prix qui défie toute concurrence. C’est une opportunité à saisir, car ces offres spéciales sont limitées dans le temps et les stocks pourraient rapidement s’épuiser.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.