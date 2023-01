Voici la première voiture électrique conçue pour les bébés

Arcfox révèle une voiture électrique spécialement conçue pour répondre aux besoins spécifiques des bébés. L’Arcfox Kaola, est un modèle qui tire son nom du Koala, un animal sympathique.

Arcfox est une filiale de BAIC, un géant du secteur automobile chinois. Cette marque a développé l’Arcfox Kaola spécifiquement pour les jeunes parents. Cette voiture électrique se caractérise par des éléments de confort et de sécurité, aussi bien pour les futures mamans pendant la grossesse que pour les bébés après l’accouchement.

Une voiture électrique conçue pour les bébés

L’intérieur de la Kaola a été pensé pour assurer le bien-être des passagers. Ainsi, deux sièges séparés munis d’accoudoirs sont disposés à l’arrière. Cette voiture électrique est accompagnée d’un siège bébé monté sur une structure pivotante. Cette caractéristique facilite grandement l’installation du nouveau-né sans contorsion. De plus, ce siège pivote quand la porte coulissante latérale s’ouvre et se ferme.

Ce siège est capable d’adopter diverses postures en fonction des mouvements de l’enfant, en s’inclinant par exemple pour favoriser son sommeil. Il dispose également de plusieurs capteurs, parmi lesquels un détecteur de température. Celui-ci alerte les parents sur l’état de la couche et ajuste le fonctionnement de la clim ! On trouve un espace réservé aux biberons sur la partie avant, avec possibilité de chauffer ou de refroidir.

Pour celui qui occupe la banquette de droite, on retrouve une fonctionnalité assez courante en Chine. Ce siège est chauffé et ventilé et dispose d’une position inclinée. Arcfox indique que les portes s’équipent de volets pour préserver l’intimité en cas d’allaitement.

Le système d’info divertissement dispose d’une fonction de programmation spéciale. Il peut programmer des rappels pour les examens de grossesse, les examens de naissance, les vaccinations et les examens médicaux.

Des fonctionnalités dédiées aux parents

Via le grand écran, le conducteur peut surveiller l’état des enfants assis à l’arrière. Il peut aussi prendre des photos pour les diffuser sur les réseaux sociaux. En plus de cela, le système peut également déterminer le niveau de sommeil des bambins et ajuster la luminosité et la ventilation, sans oublier l’audio. Ainsi, quand le petit s’endort, le son passe systématiquement sur les enceintes des appuis-tête avant. Par contre, s’il est trop agité, le système diffuse une chanson apaisante tout en ajustant la lumière.

Un design innovant

À part des logos présents à l’extérieur et à l’intérieur de la Kaola, aucune similitude n’est notée entre cette dernière et l’animal. Cette voiture électrique pour bébé diffère des autres modèles de la marque, comme aT et aS puisque la communication du groupe A BAIC s’est concentrée sur les bébés.

Côté esthétique, l’Arcfox Kaola fait passer la Volkswagen ID.3 pour un break voire un monospace, avec un grand sourire à l’avant. Bien que son design ne suscite pas un vif intérêt, sa conception est plus naturelle. Le modèle Kaola est en effet incomparable. Elle a deux portes battantes classiques sur la partie du conducteur ainsi qu’une porte coulissante et battante sur le côté du passager. Les portes motorisées ont un capteur permettant de les ouvrir les mains libres.