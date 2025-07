Predator: Killer of Killers : Les caméos d’Arnold Schwarzenegger et Danny Glover expliqués

Trois guerriers venus d’époques différentes affrontent des créatures extraterrestres dans des duels à mort. Les Predators les capturent, les isolent et les forcent à se battre pour survivre. Là, on voit bien que le film frappe fort et ne ralentit jamais.

Mais une scène cachée a déstabilisé beaucoup de spectateurs. Celle-ci dévoile, en effet, des visages bien connus, sans vraiment tout expliquer. Dès lors, les fans cherchent à comprendre ce final intrigant. Et voici ce que cache vraiment Predator: Killer of Killers.

« Predator: Killer of Killers » révèle Dutch et Harrigan en stase

La scène post-générique nous plonge dans une immense salle cryogénique. On y voit des centaines de capsules, toutes occupées par d’anciens combattants. Parmi eux, trois visages familiers : Naru, Harrigan… et Dutch. Là, Predator: Killer of Killers révèle que ces personnages ont été capturés.

Mais leur présence n’est ni anodine, ni gratuite. Elle confirme, en effet, que désormais, ils font partie d’un récit plus vaste et interconnecté. Et cette scène fait le lien avec les anciens films, sans les trahir. En d’autres termes, c’est un passage de relais, discret mais fondamental.

La scène montre que d’autres héros ont survécu au combat

Tous les personnages visibles dans cette salle ont une chose en commun. Ils ont réussi à battre un Predator dans leur époque. Ce sont des survivants, des combattants redoutables, devenus des trophées. Et cette révélation donne une toute nouvelle lecture des films précédents.

En effet, le réalisateur n’a pas choisi ces caméos par nostalgie. Il montre que la survie face à un Predator mène à la même issue : la capture. Car même Naru, l’héroïne de Prey, n’y échappe pas. Avec cela, Predator: Killer of Killers se place au cœur de la continuité.

Dutch et Harrigan, prisonniers après avoir tué un Predator

Les deux vétérans, Dutch et Harrigan, n’ont pas été tués après leurs combats contre les Yautja. Le film révèle qu’ils ont été capturés juste après leur victoire. Et ce détail change tout. Il explique, en effet, leur absence dans les suites sans nier leur survie. Voilà pourquoi leur réapparition ne contredit rien dans la chronologie.

On peut alors en tirer que leur présence dans l’arène n’est pas un simple clin d’œil. Elle confirme, en effet, que les Yautja enlèvent les survivants les plus redoutables. Voilà pourquoi Dutch et Harrigan sont encore vivants, gardés comme trophées. Cela dit, leur retour pourrait dépasser le simple caméo dans Predator: Killer of Killers car ils restent deux figures majeures capables d’affronter les Yautja. Et le fait de les garder en vie ouvre des possibilités pour les futurs volets.

