Predator Badlands : le twist final et la scène après le générique expliqués

Vous pensiez avoir tout compris à « Predator Badlands » ? Détrompez-vous ! Le film réserve un final aussi surprenant que brillant, qui renverse complètement notre vision du mythe Predator.

Et ce n’est pas tout : une scène post-générique cruciale ouvre la porte à des possibilités infinies. Prêt à découvrir comment ce twist change la donne et ce que nous réserve la suite ? Accrochez-vous, on vous explique tout sans spoiler… ou presque.

Predator Badlands : un final qui change la donne

Alors, Predator Badlands réserve-t-il une scène post-générique ? La réponse est nuancée : pas à proprement parler, mais le film offre une dernière séquence cruciale qui s’affiche juste avant le défilement des crédits, suivie d’un carton titre. De quoi laisser les spectateurs sur une révélation fracassante sans les obliger à patienter dix minutes supplémentaires.

Un Yautja en héros : la grande première

Pour la première fois dans l’histoire de la franchise, un Predator endosse le rôle de protagoniste. Nous suivons Dek, jeune Yautja jugé trop faible par son clan, dans sa quête de rédemption sur la terrifiante planète Genna. Le film nous plonge dans la culture et le monde des Prédateurs comme jamais auparavant, une exploration riche qui donne enfin chair à ces chasseurs interstellaires.

Duo improbable et philosophie inattendue

L’aventure prend un tour inattendu lorsque Dek se retrouve lié à Thia, un androïde de Weyland-Yutani privé de ses jambes, qu’il transporte sur son dos comme un C-3PO des temps modernes. Leur relation unique devient le cœur émotionnel du film. Par une fable sur les loups de la Terre, Thia enseigne à Dek que la vraie force réside dans la protection de sa « meute », et non dans l’accumulation de trophées de chasse.

L’affrontement final et une révélation surprenante

Le climax voit Dek renoncer à sa mission initiale – tuer le Kalisk – pour sauver Thia, capturée par son double malveillant, Tessa. Après un combat épique contre un exosquelette géant et la libération du Kalisk (dont la créature nommée Bud n’est autre que le petit), Dek affronte et terrasse son propre père. Il tourne le dos à son clan, proclamant Thia et Bud comme sa nouvelle famille.

Le twist final : maman arrive !

Alors que le trio contemple l’horizon, un vaisseau Predator approche. À la question de Thia « Qui arrive ? », Dek répond par cette révélation tonitruante : « Ma mère ». Cette scène, qui intervient juste avant les crédits, ouvre des perspectives narratives immenses et pose les bases d’un futur conflit familial des plus prometteurs.

Dan Trachtenberg, le maître du jeu

Avec ce troisième opus, le réalisateur consolide sa place de gardien de la franchise. Son pari audacieux – un film sans humains, porté par un héros extraterrestre – est un succès. Il prouve qu’on peut allier action créative et cœur émotionnel, le tout avec une violence qui défie astucieusement la classification PG-13.

Et après ? Un avenir en constellation

Si Badlands fonctionne comme une aventure autonome, la fin lance un pont vers une suite directe. L’univers s’élargit : entre le retour possible de Naru (Prey) et les héros d’Alien: Romulus, Trachtenberg construit patiemment un écosystème cohérent. Un futur crossover Alien vs. Predator n’est plus une question de « si », mais de « quand ». En attendant, le destin de Dek, Thia et Bud face à maman Yautja promet déjà d’être explosif.

