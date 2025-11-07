Avant Predator :Badlands voici tous les films, spin-offs et crossovers par ordre chronologique

Prêt à plonger dans l’univers des Predators mais perdu entre les films, préquels et crossovers ? Ne cherchez plus ! Nous avons décrypté pour vous toute la chronologie de la saga.

Des terres Comanches de « Prey » aux jungles d’Amérique du Sud, en passant par les rues surchauffées de Los Angeles. Même les face-à-face légendaires avec les Aliens n’ont plus de secret pour nous. Accrochez-vous, voici le marathon idéal pour tout savoir avant le prochain opus !

1. Predator : Killer of Killers (2025)

Killer of Killers est un film anthologique présentant différentes versions de Predators faisant ce qu’ils font de mieux à travers trois époques distinctes. Les deux premières timelines, situées à l’ère viking et au Japon féodal, se déroulent des centaines d’années avant même le préquel Prey. La troisième période, cependant, se situe après la Seconde Guerre mondiale, après Prey et avant le Predator original. On pourrait soutenir que Killer of Killers se apprécie mieux avec le contexte du film original, mais cette anthologie animée peut être regardée à n’importe quel moment d’un marathon Predator.

2. Prey (2022)

Prey étant un préquel, il est conçu pour être visionné après tous les autres films (surtout Predator 2). Mais si l’on souhaite vraiment aborder la franchise Predator dans l’ordre chronologique, c’est par ici qu’il faut commencer. Se déroulant en 1719 dans les Grandes Plaines, Prey suit une jeune femme Comanche, Naru, qui obtient plus que ce qu’elle avait prévu lorsqu’elle accompagne son frère à la chasse et se retrouve dans le collimateur d’un Predator plus primitif. Décidée à prouver sa valeur, Naru prend pour cible ce chasseur alien dans cette approche fraîche et palpitante de la saga vieille de trois décennies.

3. Predator (1987)

Tout a commencé avec Predator en 1987, réalisé par John McTiernan (Die Hard) et mettant en scène Arnold Schwarzenegger à son apogée, aux côtés de Carl Weathers, Jesse Ventura, Bill Duke et Shane Black (qui réalisera son propre film Predator des années plus tard). Predator est un classique du film d’action où une équipe de secours militaire quasi invincible se fait rudement malmenée par une force invisible terrifiante dans les jungles d’Amérique du Sud. Lorsque l’attaquant se révèle être un chasseur alien en pleine version sinistre de safari, Dutch (Schwarzenegger) doit trouver comment piéger et vaincre un monstre bien supérieur en technologie et en tactiques.

4. Predator 2 (1990)

Quelques années plus tard, Predator revient dans les salles obscures pour plus de massacres et de chaos, mais cette fois avec un changement complet de distribution et de décor. Se déroulant lors d’une vague de chaleur et de criminalité futuriste – Los Angeles en 1997 – Predator 2 suit des policiers incarnés par Danny Glover, Bill Paxton, Ruben Blades et María Conchita Alonso qui tentent de faire face non seulement à une guerre sanglante de cartels dans les rues, mais aussi à un redoutable Predator alien traquant les victimes dans le paysage urbain.

5. AVP : Alien vs. Predator (2004)

Après 14 ans d’absence, Predator revient en 2004 avec un crossover événement : Alien vs. Predator. Réalisé par Paul W. S. Anderson, ce film fusionne les deux sagas en révélant que les Yautja chassent sur Terre depuis des siècles. Leur rituel : utiliser les humains pour élever des Xenomorphs, puis traquer ces proies ultimes. Ce succès commercial rajeunit les deux franchises en dévoilant leur passé commun, avec Sanaa Lathan et Lance Henriksen à l’affiche.

6. Aliens vs Predator: Requiem (2007)

La suite d’AVP, Aliens vs Predator: Requiem, reprend immédiatement après les événements d’AVP, donc chronologiquement, il s’agit de la même bataille. Moins réussie que son prédécesseur (ce qui en fait le dernier film crossover), Requiem introduit un hybride Alien-Predator, connu sous le nom de « Predalien », qui attaque une petite ville du Colorado, tandis qu’un « nettoyeur » Predator est envoyé pour éliminer cette nouvelle monstruosité.

7. Predators (2010)

Pour suivre, Predators (2010), produit par Robert Rodriguez, innove en transplantant l’action sur une planète lointaine, transformée en réserve de chasse pour Yautja. Le film réunit une distribution prestigieuse – Adrien Brody, Walton Goggins, Laurence Fishburne – pour incarner des tueurs humains kidnappés et traqués comme gibier par deux clans Predators rivaux. Son placement chronologique reste flou, aucune année terrestre n’étant précisée. On peut l’estimer contemporain de sa sortie (2010) ou du début du 21e siècle. Cette flexibilité lui permet d’être visionné en milieu ou en fin de saga.

8. The Predator (2018)

Puis, huit ans après Predators, Shane Black (acteur du premier opus) relance la franchise en 2018 avec The Predator. Il renoue avec la formule originelle en opposant une équipe de soldats marginaux – Boyd Holbrook, Trevante Rhodes, Keegan-Michael Key – à une paire de Yautjas aux plans inédits, impliquant une expérience d’hybridation génétique. Le film s’achève sur un cliffhanger annonçant une suite potentielle, tandis que des scènes alternatives non retenues imaginaient un crossover temporel avec les héroïnes Ellen Ripley (Alien) et Newt, ravivant l’idée d’un univers partagé.

