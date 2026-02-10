Pragmata: la démo révèle les points forts de la Nintendo Switch 2 face aux consoles de salon

La démo tant attendue de « Pragmata », ce jeu futuriste de Capcom, a finalement atterri, et elle en dit long. Non pas sur l’intrigue, mais sur les capacités supposées de la mystérieuse Nintendo Switch 2.

Les graphismes, les effets de lumière et la fluidité affichés défient allègrement les attentes pour une console hybride, rivalisant presque avec le gros œuvre des PS5 et Xbox. Cette démo technique pourrait bien être la première preuve tangible que le successeur de la Switch n’a pas l’intention de rester à la traîne. La course reprend de plus belle.

Pragmata sur Switch 2 est-il plus beau que sur Xbox Series S ?

Une démo technique du très attendu Pragmata de Capcom vient de livrer ses premiers secrets de performance sur console. Et les résultats sont aussi surprenants qu’instructifs. En effet, le jeu vise les 60 images par seconde sur toutes les plateformes. Mais l’analyse technique révèle des compromis visuels et techniques variés. Il y a d’ailleurs une surprise de taille concernant le match entre la Nintendo Switch 2 et la Xbox Series S.

Pourquoi la Switch 2 pourrait-elle offrir une image plus propre ?

C’est le constat le plus inattendu de cette démo. Bien que la Nintendo Switch 2 affiche une résolution native plus basse que la Xbox Series S, son système d’upscaling (reconstruction d’image) s’avère plus efficace. Résultat ? L’image finale sur la console hybride est décrite comme plus nette et plus propre. C’est le cas dans le mouvement que celle de la Series S. Les différences ne s’arrêtent pas là. En effet, la qualité du filtrage des textures et des ombres serait également supérieure sur Switch 2. Cela suggère que Capcom a fait des choix d’optimisation spécifiques et avantageux pour la plateforme de Nintendo.

Que propose la version PlayStation 5 ?

Côté PS5, les joueurs ont le choix entre deux modes graphiques. Le mode Performance sacrifie certains détails, comme la qualité de l’éclairage et le rendu des cheveux, pour verrouiller le cap des 60 fps. Le mode Résolution préserve ces réglages visuels plus élevés tout en parvenant, la plupart du temps, à maintenir la fluidité cible. L’écart entre les deux modes serait donc moins marqué que dans beaucoup d’autres jeux de cette génération, offrant une expérience globalement très soignée.

La fluidité est-elle garantie partout ?

Le défi des 60 fps est relevé de manière inégale. Si la cible est annoncée sur toutes les consoles, la Switch 2 montrerait des difficultés à la maintenir. C’est le cas dans les séquences les plus chargées. Elles ont des effets abondants ou une action intense. Ces baisses de fréquence indiquent que des travaux d’optimisation sont probablement encore en cours sur la plateforme de Nintendo avant la sortie. Une optimisation qui, sur la base des premiers retours visuels, semble déjà très bien orientée.

Que sait-on enfin de ce nouveau jeu de Capcom ?

Pragmata marque le tout nouveau projet intellectuel de Capcom depuis plusieurs années, développé avec le célèbre RE Engine. Le jeu nous plonge dans un monde dystopique sur une station de recherche lunaire. Nous suivons alors Hugh, un humain en combinaison spatiale, et Diana, une androïde, dans leur quête pour retourner sur Terre.

Le gameplay repose sur un système à double protagoniste. Diana assiste Hugh en piratant les ennemis et l’environnement. Tandis que Hugh se charge des combats à l’arme à feu, promettant un mélange d’action et de résolution de problèmes tactiques.

Après plusieurs reports, Pragmata est enfin attendu pour le 24 avril 2026. Le sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC et Nintendo Switch 2. Cette démo technique suggère que Capcom travaille à offrir une expérience de qualité sur chaque plateforme. Il y aura des compromis intelligents, particulièrement surprenants pour la Switch 2. La chasse aux 60 fps est lancée.

