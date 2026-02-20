PowerCapsule : batterie Qi2 fine et magnétique de Twelve South

PowerCapsule de Twelve South arrive sur le marché des batteries magnétiques avec une promesse claire : offrir une recharge Qi2 rapide dans un format ultra-fin.

Twelve South enrichit son catalogue avec PowerCapsule, une batterie externe magnétique pensée pour les utilisateurs d’iPhone en quête de mobilité. Fine, élégante et compatible Qi2, elle promet jusqu’à 15 W de recharge sans fil dans un format discret, décliné en 5 000 ou 10 000 mAh. Un accessoire qui mise autant sur le design que sur la performance.

Une batterie qui épouse l’iPhone

Avec PowerCapsule, Twelve South reste fidèle à sa réputation : proposer des accessoires qui prolongent l’expérience Apple sans la dénaturer. Le fabricant a choisi un cadre en alliage de zinc satiné et un revêtement doux au toucher dérivé du cactus. Résultat, la batterie se fond visuellement avec l’iPhone. Cela apporte une sensation plus chaleureuse que le verre ou le métal.

L’alignement magnétique, compatible MagSafe, assure un maintien stable durant la recharge. L’accessoire se clipse au dos du téléphone avec précision et conserve une prise en main naturelle. Dans la poche d’un manteau ou d’un jean, son profil affiné évite toute impression de surcharge. L’idée est simple : accompagner les usages quotidiens sans transformer le smartphone en bloc épais.

Qi2 à 15 W et double mode de recharge

Sous cette enveloppe soignée se cache une architecture technique solide. PowerCapsule délivre une recharge sans fil certifiée Qi2 jusqu’à 15 W pour les iPhone et appareils compatibles. Pour ceux qui préfèrent le câble ou utilisent d’autres terminaux, un port USB-C permet une alimentation filaire. La version 10 000 mAh peut atteindre jusqu’à 30 W selon l’appareil, tandis que le modèle 5 000 mAh monte à 20 W.

Autre atout appréciable : la recharge en continu. Il devient possible d’alimenter son iPhone pendant que la batterie elle-même se recharge. Un détail pratique pour les journées chargées ou les déplacements prolongés. Twelve South vise ici un public mobile, qui passe du bureau aux transports sans forcément disposer d’une prise à proximité.

Design signature et finitions premium

PowerCapsule ne se limite pas à une fiche technique. Le dos texturé reprend un motif en angle déjà aperçu sur le portefeuille MagFold Wallet de la marque. Ce clin d’œil discret renforce l’identité visuelle du constructeur et améliore la préhension.

Proposée en deux coloris, Dune et Ardoise, la batterie joue la carte de la sobriété. Les tarifs restent contenus au regard du positionnement premium. Il est proposé à 59,99 € pour la version 5 000 mAh et 69,99 € pour la 10 000 mAh. Une différence modérée qui pourrait orienter les utilisateurs intensifs vers la capacité supérieure.

Avec PowerCapsule, Twelve South confirme son savoir-faire dans les accessoires dédiés à Apple. Entre finesse, matériaux soignés et compatibilité Qi2, la marque propose un compagnon de route qui mise sur l’élégance sans négliger l’efficacité.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

