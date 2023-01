Avec cette poussette connectée, bébé se promène tout seul ! Bonne idée ?

Découvrez Ella, la nouvelle poussette connectée de Glüxkind Technologies qui va faciliter votre quotidien de parents !

Glüxkind Technologies a présenté sa poussette connectée, Ella, basée sur l’intelligence artificielle. Cette présentation a eu lieu lors du salon technologique CES 2023 à Las Vegas. Située à Vancouver, au Canada, la société a mis au point Ella dans l’optique de soutenir les futurs parents dans leurs aventures quotidiennes.

Cette poussette permettra aux parents de s’habituer en douceur à leur nouvelle vie avec bébé. Ils pourront ainsi passer du temps ensemble. Avec Ella, on peut croire que la nouvelle technologie, en particulier l’Intelligence Artificielle, s’infiltre de plus en plus dans notre quotidien. Essayons de découvrir les promesses que cette poussette offre aux futurs parents !

Une poussette connectée pour assurer la sécurité de votre bébé

Ella, la poussette intelligente de Glüxkind, est conçue pour s’adapter au quotidien de tous les parents. Ses capacités vont au-delà de la salle d’exposition. Grâce à l’assistance adaptative à la poussée et au freinage, les promenades à bord d’Ella sont effectuées en toute sécurité.

Cette poussette connectée est optimisé pour n’importe quel type de terrain. Les montées et les descentes se font sans effort. Même si votre poussette est chargée de jouets et de sacs de course, vous n’aurez pas besoin de la pousser. La poussette embarque également la fonction promenade intelligente mains libres. Cela permet aux parents pourront de câliner ou de s’occuper d’un autre enfant sans avoir à se culpabiliser.

Une poussette connectée qui se chargera de bercer bébé toute seule

La poussette Ella peut bercer votre bébé toute seule sans que vous ayez besoin d’intervenir ! Elle embarque des fonctions qui permettent d’apaiser bébé mais aussi de favoriser son sommeil. Le PDG de de Glüxkind, Kevin Huang, a déclaré dans un communiqué :

« Avec Ella de Glüxkind, nous voulons faciliter l’éducation des enfants, en commençant par la pièce maîtresse de l’équipement parental, la poussette pour bébé. Chez Glüxkind, nous croyons en l’autonomisation de nos familles avec des produits sûrs, pratiques et transparents. »

Il a par la suite ajouté : « Nous voulons encourager les parents à explorer et à créer leurs propres voies dans leur parcours parental. Ils pourront ainsi s’apanouir et devenir des meilleurs parents. »

Glüxkind Technologies, une entreprise spécialisée dans la puériculture

Glüxkind est une startup canadienne spécialisée dans la puériculture fondée en 2020 par Anne Hunger et Kevin Huang. L’idée était d’offrir le meilleur aux parents après qu’ils sont devenus parents pour la première fois. Cette entreprise se fait reconnaître pour sa capacité à combiner nouvelle technologie et articles de puéricultures. De part leur expérience, elle propose des accessoires qui ont pour objectif de faciliter le quotidien des parents.

« Nous avons mis beaucoup de travail dans ce produit. Nous sommes impatients de le mettre entre les mains de plus de clients en 2023. Le développement a été guidé par notre propre expérience en tant que nouveaux parents », a déclaré Hunger.

« Soutenir les prochaines générations de parents avec un produit incroyable est ce qui nous motive chaque jour. Obtenir cette reconnaissance valide demeure notre plus grande récompense. Cela nous permet également d’atteindre davantage de familles qui recherchent de meilleurs produits », a-t-elle ajouté.

Le nom Glüxkind est inspiré du mot allemand Glückskind. « Glück » signifie chanceux et « Kind » se traduit par enfant. Ce mot est particulièrement courant dans les contes de fées nordiques. La startup souhaite que les parents vivent autant de moments magiques avec leurs petits lors de leurs déplacements. De quoi vivre pleinement la parentalité !