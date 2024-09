Pourquoi les Simpson sont-ils jaunes ? Le créateur de la série révèle la raison

Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi les Simpson sont jaunes tout comme les autres personnages de la série animée ? Découvrez la réponse de Matt Groening, le créateur de la série dans ce qui suit. Il semblerait que cela va bien au-delà de votre imagination !

Depuis 1987 jusqu’à ce jour, les Simpson et leurs frasques ont bercé un grand nombre d’entre nous. Bien que la série semble prédire ce que l’avenir nous réserve (notamment le cas du Covid-19 et récemment l’offensive israélienne au Gaza), nous nous intéressons à un sujet bien particulier dans ce qui suit. Pourquoi les Simpson sont jaunes ? En attendant la sortie de la saison 36 des Simpson, voici la réponse à cette question que l’on s’est posé depuis presque trois décennies !

Pourquoi les Simpson sont jaunes (littéralement) ?

Vous pensez que le choix du jaune pour les personnages de la série animée les Simpson est juste un choix parmi tant d’autres, vous avez tords, d’autant plus qu’avec les Simpson, rien n’est jamais aussi simple ! Selon Matt Groening, il existe une histoire bien précise derrière ce choix.

Cela s’explique surtout par l’envie de faire quelque chose de « complètement différent » de ce que le public pouvait voir à la télé dans les années 80. En gros, ils voulaient capter l’attention d’une manière jamais vue, et pas juste avec des répliques iconiques, d’où le choix de la peau jaune.

Alors, pourquoi avoir coloré les Simpson en jaune ? Tout simplement parce que cette couleur permet de faire la différence aux autres personnages animés de l’époque (un petit coucou aux peaux roses de l’animation traditionnelle) ! Le pari était fou, mais les créateurs ont pensé que le jaune pétant va accrocher l’œil des téléspectateurs de manière instantanée. Et franchement, ça à marcher ! Les Simpson sont devenus une figure culte de l’univers pop.

Une autre bizarrerie sur les Simpson : les quatre doigts

.@TheSimpsons Everyone’s coming to the Yellow Lotus 10/6 on fox! pic.twitter.com/l1cDNBhAzp — Al Jean (@AlJean) August 12, 2024

Comme si le jaune ne suffisait pas à distinguer nos personnages préférés, Matt Groening et son équipe ont ajouté un autre petit détail qui passe souvent inaperçu. Les personnages dans les Simpson n’ont que quatre doigts. Oui, vous avez bien lu, ils n’ont que quatre doigts au lieu de cinq !

Homer, Bart, Marge et compagnie, ils sont tous affublés de quatre doigts. Certes, dans le monde de l’animation cette pratique est courante mais pour les Simpson, cela ne fait qu’augmenter leur charme, outre leur couleur jaune. Alors, pourquoi ces personnages ne sont affublés que de quatre doigts ?

Cela pourrait paraître invraisemblable mais ce choix est surtout dicté par des raisons techniques. « Moins de doigts » signifie « moins de dessin ». Qui plus est, ce manque apporte un look plus cartoon aux personnages. Quoi qu’il en soit, chez les Simpson, les bizarreries et les inhabituels finissent par devenir culte. Il faut croire que cette famille emblématique de Springfield n’a pas fini de nous révéler leur secret dans leurs différentes aventures et mésaventures à regarder en streaming…

