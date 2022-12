Pokémon Écarlate & Violet : Comment vérifier les IV ?

Comment connaître les IV de votre Pokémon dans Écarlate & Violet ? Nous avons concocté pour vous ce mini-guide qui pourra vous aider à y voir plus clair.

Que vous désirez devenir un maître Pokémon incontesté ou que vous souhaitez défier vos amis, vous avez besoin de connaître l’IV de votre Pokémon . Dans cet article, nous allons vous présenter comment connaître l’IV de votre Pokémon dans la version Écarlate & Violet.

Pourquoi il est important de savoir l’IV d’un Pokémon ?

Chaque Pokémon dans la série Écarlate et Violet a sa propre IV ou « Invididual Value ». Cette valeur individuelle aide à déterminer le potentiel d’un Pokémon. Elle vous permettra également de peaufiner des stratégies lorsque vous participer à des matchs ou des entraînements. A noter que la valeur de l’IV varie de 0 à 31, et cela même, dans Pokémon Écarlate & Violet.

Il faut savoir que plus l’IV d’un Pokémon est élevé, plus ses statistiques les sont également. C’est pour cette raison que la plupart des joueurs sont à la recherche d’un Pokémon avec un IV égal à 31. Toutefois, le choix de l’IV dépendra de la stratégie que le joueur souhaite adopter. Dans le prochain paragraphe, nous allons vous dévoiler comment savoir l’IV de votre Pokémon dans Écarlate et Violet.

Astuce pour déterminer l’IV d’un Pokémon ?

Nous sommes navrés de vous le dire, il est impossible de savoir l’IV d’un Pokémon Écarlate & Violet qu’après avoir battu l’Elite Four. Du coup, si vous souhaitez débloquer le vérificateur d’IV, vous devrez obtenir le titre de maître Pokémon dans la région de Paldea.

Après avoir vaincu les quatre maître Pokémon, le générique de Pokémon Écarlate & Violet sera joué. Ensuite, vous devrez vous rendre au Centre Pokemon le plus proche. La réceptionniste ajoutera la fonction Juge au menu des fêtes et des boîtes, ce qui vous permettra de vérifier la valeur de vos Pokémons.

Pour ce faire, il vous suffit de mettre le jeu en pause et d’aller dans les « Boîtes Pokémon ». Cliquez sur le Pokémon que vous souhaitez connaître l’IV et appuyer sur le bouton « Juge » pour l’active. Vous aurez ainsi l’IV de votre Pokémon dans Pokémon Écarlate & Violet.

Une dernière remarque pour conclure…

Vous savez maintenant comment découvrir l’IV dans Pokémon Écarlate & Violet, cependant, les Pokémon capturés dans la nature auront des IV aléatoires. Afin d’obtenir des Pokémon avec de meilleurs IV qui se rapprochent de 31, nous vous conseillons de participer aux combats de Raid Terra avec des étoiles de haut niveau.

Vous aurez ainsi la garantie d’obtenir un Pokémon avec un IV supérieur. Par exemple, un combat de 4 étoiles vous fera gagner un Pokémon avec un IV parfait égal à 3. Pour obtenir des Ditto, pensez à participer à des combats de Raid Terra de 6 étoiles. A noter également que le Pokémon Écarlate & Violet est disponible sur Nintendo Switch.