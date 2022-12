Pokémon Écarlate et Violet : comment vaincre l’Elite Four ?

Devenez le maître Pokémon en battant l’Elite Four dans Pokémon Écarlate et Violet en suivant nos conseils. Vous prouverez ainsi aux yeux du monde que vous êtes le meilleur des meilleurs !

Comme dans l’ensemble des jeux Pokémon, Pokémon Écarlate et Violet se termine par la bataille finale qui vous opposera contre le fameux Elite Four. Mais la question que tout bon joueur se pose c’est comment vaincre cette fameuse troupe d’élites ? Dans cet article nous allons vous présenter quelques astuces infaillibles pour gagner la bataille et devenir le champion incontestable de Pokémon Écarlate et Violet. En bonus, vous découvrez vos adversaires qui composent l’Elite Four. Un petit spoiler à votre avantage !

Astuce pour vaincre Rika

Dès que vous entrerez dans la ligue Pokémon après avoir passé haut la main le test d’évaluation, vous serez amené à défier Rika dans Pokémon Écarlate et Violet. Il est le premier membre de l’Elite Four que vous devrez vaincre pour obtenir le sacre du meilleur dresseur Pokémon. La plupart de ses Pokémons sont de type de Terre. Ils sont faibles devant des Pokémons type Eau, Herbe et Glace.

Afin de mettre toutes les chances de votre côté, misez sur un Pokémon type Eau comme première option. Sachez que Rika possède un Pokémon type poison de Clodsire, super efficace contre l’herbe. Toutefois, assurez-vous d’avoir à porter de mains un Pokémon type herbe en cas de changement de stratégie. Ci-après un petit récapitulatif des Pokémons dont Rika dispose pour cette bataille :

Wiscash – Niveau 57 (Type Eau/Terre)

Camerupt – Niveau 57 (Type Feu/Terre)

Dugtrio – Niveau 57 (Type Terre)

Donphan – Niveau 57 (Type Terre)

Clodsire – Niveau 58 (Type Poison/Terre)

Si ce membre de l’Elite Four a ouvert le jeu avec son Pokémon type Eau dans Pokémon Écarlate et Violet, choisissez un type Herbe. Ensuite, passez à votre type Eau pour finaliser le combat. Son Clodsire ne peut être vaincu que par un type Herbe à cause de ses coups de poison et de sa capacité d’absorption d’eau.

Astuce pour vaincre Poppy

Pour vous préparer à votre prochain combat contre Poppy, construisez votre équipe avec tact. Si les Pokémons de type Acier sont parfaits pour combattre les Pokémon de type Feu, Combat et Terre dans Pokémon Écarlate et Violet, les meilleurs choix restent les Pokémons de type Feu et Terre dans cette bataille contre l’Elite Four. Heureusement, le meilleur Pokémon de Poppy ne va pas trop à l’encontre de la tendance pour nécessiter un remaniement complet de votre équipe. Voici les principaux atouts de Poppy pour bien vous préparer :

Copperajah – Niveau 58 (Type Acier)

Corviknight – Niveau 58 (Volant/Type Acier)

Brozong – Niveau 58 (Acier/Psychique)

Megnezone – Niveau 58 (Électrique/Acier)

Tinkaton – Niveau 59 (Fée/Type Acier avec Terre)

Au cas où vous avez envisagé de mettre un Pokémon de Combat à votre avantage, vous serez rapidement vaincu par Corvinknight et Brozong. De ce fait, misez sur des Pokémons de types Feu et Terre, les seuls à pouvoir vous mener vers la victoire. Néanmoins, veuillez vous assurer qu’ils ont des statistiques de défense assez élevées pour pouvoir affronter le dernier Tinkaton qui utilise exclusivement des coups physiques.

Astuce pour vaincre Larry

Savoir que Larry fait partie des Elites Four est une réelle surprise dans Pokémon Écarlate et Violet. Le seul hic c’est que le combat prendra une tout autre dimension. Son armée de Pokémon est composée de Pokémon volants. Bien qu’ils soient puissants, ces Pokémons sont faibles face à des types Électrique, Feu, Roche et Dragon. Toutefois, vous aurez besoin de mélanger votre équipe pour vous en sortir. Pour avoir une idée de comment constituer votre armée, voici les Pokémons de Larry :

Tropius – Niveau 59 (Herbe/Volant)

Staraptor – Niveau 59 (Normal/Volant)

Altaria – Niveau 59 (Dragon/Volant)

Oricorio – Niveau 59 (Électrique/Volant)

Flamigo – Niveau 60 (Volant/Combattant avec Forme Terra Volante)

Comme vous pouvez le voir, tous les Pokémon de Larry sont un mélange de type Volant et d’un autre type, ce qui complique un peu les choses. Vous devriez utiliser un type Feu contrer son Tropius, et un Electrique pour combattre ses Staraptor et Flamigo. Un Roche pourra battre son Oricorio et Dragon contre son Altaria. A noter que son Flamigo, n’utilise que des attaques physiques. Vous pouvez facilement le battre avec un Pokémon qui possède un mouvement Contre.

Astuce pour vaincre Hassel

Hassel est le quatrième dresseur Pokémon membre de l’Elite Four dans Pokémon Écarlate et Violet. Il n’est plus nouveau pour les adeptes du jeu puisque c’est un professeur d’art de l’Académie. Ces Pokémons sont composés essentiellement de types Dragon, c’est ce qui fait qu’il est assez difficile de le battre. Les Dragon sont certes puissants, mais ils ne sont pas infaillibles. Pour les battre, vous aurez besoin des Pokémons de types Glace, Fée et Dragon. Cependant, nous ne vous recommandons pas de miser sur des Pokémons type Fée pour combattre ceux de Hassel, vous en sortirez vaincu. Voici la liste de Pokémons qui compose l’armée de Hassel. De quoi vous donner une idée sur la bonne stratégie à adopter :

Noivern – Niveau 60 (Volant/Type Dragon)

Dragalge – Niveau 60 (Poison/Dragon)

Haxorus – Niveau 60 (Type dragon)

Flapple – Niveau 60 (Herbe/Dragon)

Baxcalibur – Niveau 61 (Type Dragon/Glace avec Forme Dragon/Terre)

Si vous envisagez d’utiliser un Pokémon type Fée, sachez que le poison de Dragalge l’anéantira en un rien de temps alors qu’il pourra résister et mettre à terre un Haxorus. Vous pouvez donc utiliser Fairy contre les autres membres. Toutefois, nous vous recommandons d’opter pour un Pokémon type Glace pour battre le reste de son équipe. Un Gyarados est un bon choix grâce à ses mouvements combinés de type Dragon et Glace, cependant il est déconseillé de l’utiliser contre Dragalage à cause du mouvement Coup de tonnerre de ce dernier.

N’hésitez pas à lire notre guide Pokémon Écarlate & Violet pour obtenir les Pokémon exclusifs à une version.