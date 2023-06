iPhone : Plus besoin d’un étui dans le futur avec cette innovation !

Découvrez l’innovation qui pourrait rendre les étuis pour iPhone obsolètes dans le futur ! Apple travaille sur un nouveau matériau résistant à l’abrasion pour ses prochaines générations d’iPhone. Avec cette avancée, les utilisateurs pourraient dire adieu aux étuis protecteurs. Ils pourraient ainsi profiter d’une durabilité accrue directement intégrée à leur précieux iPhone.

Les iPhones d’Apple et leur durabilité

Les nouveaux iPhone d’Apple sont parmi les meilleurs téléphones en termes de durabilité. Cependant, la plupart des utilisateurs d’iPhone conservent leur précieux appareil dans un étui protecteur en permanence. Toutefois, cela pourrait changer dans un futur proche.

Le brevet pour un boîtier super résistant

Apple vient d’obtenir un brevet pour un nouveau type de boîtier d’iPhone super résistant, intitulé « Spatial Composites ». Ce brevet décrit un panneau arrière en verre composé d’éléments « résistants à l’abrasion ». Ces derniers offrent une meilleure protection contre les éraflures, les rayures et les égratignures.

Limitations des solutions actuelles

Le brevet met en évidence les limitations des solutions actuelles pour prévenir l’abrasion sur les appareils mobiles. Les matériaux de boîtier en métal peuvent créer un blindage électromagnétique indésirable. D’autre part, le plastique est moins résistant aux rayures et à l’abrasion. C’est donc une réelle innovation pour les futurs iPhone qui n’auront sans doute plus besoin d’un étui pour garantir leurs durabilités.

Le développement d’un nouveau matériau

Apple travaille sur un nouveau matériau pour l’iPhone, offrant des propriétés électromagnétiques favorables et une résistance supérieure aux rayures. Cependant, son intégration aux nouveaux iPhones dans un avenir proche semble peu probable.

Le rôle des demandes de brevet

Il est important de noter que les demandes de brevet représentent le stade préliminaire du développement d’une idée. Apple pourrait simplement chercher à empêcher d’autres fabricants d’implémenter une technologie similaire sur leurs propres appareils.

L’importance de la durabilité pour l’iPhone 15

Des rumeurs suggèrent qu’Apple accorde une grande importance à la durabilité pour la prochaine série d’iPhone 15. Plus spécifiquement, cela concerne en particulier l’iPhone 15 Ultra. Des fuites prédisent que l’iPhone 15 Ultra sera revêtu de titane, un matériau plus résistant et plus léger.

Les défis en matière d’innovation

Apple pourrait se retrouver confronté à des défis en matière d’innovation. Les améliorations des performances et des capacités de l’appareil photo ne peuvent être utilisées comme arguments de vente clés pendant longtemps.

La durabilité pourrait devenir la caractéristique phare des modèles futurs. De plus, le développement de ce matériau résistant à l’abrasion pourrait jouer un rôle crucial dans cette stratégie. D’ici quelque temps, on pourrait donc voir les iPhone futurs sans étui protecteur.